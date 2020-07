Vind jij het vaak warm in bed? Dat is niet zo gek, want wist je dat sinds het aantal warme nachten sinds de tweede helft van de vorige eeuw verdrievoudigd is? In zo’n warme nacht wordt het dan niet kouder dan 18 graden.

Een nacht noemen we warm als die een minimumtemperatuur van 18 graden heeft. Meestal wordt hiervoor de minimum etmaaltemperatuur (de temperatuur over de dag en nacht) aangehouden. Tegenwoordig ligt die nachtelijke temperatuur zelfs vaak hoger dan overdag.

Advertentie

Meer warme nachten

Het KNMI heeft het aantal warme nachten in de periode van 1951-2000 vergeleken met 2001-2019. De temperaturen zijn op 5 verschillende weerstations gemeten: De Bilt, Eelde, Vlissingen, De Kooi en Maastricht. Daaruit blijkt dat tegenwoordig een nachtelijke temperatuur van meer dan 18 graden, 3 keer vaker voorkomt dan in de referentieperiode.