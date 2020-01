Dit zijn de meest gegoogelde gezondheidsvragen (én antwoorden) van 2019

Of het nu een raar vlekje, een verdacht hoestje of een dieetvraag betreft: als het gaat om onze gezondheid, raadplegen we maar al te graag dokter Google. Welke gezondheidsvragen hebben we in 2019 het meest gegoogeld?

Hier een overzichtje van de meest gegoogelde vragen, mét antwoorden van experts.

1. Hoe verlaag ik mijn bloeddruk?

Een verhoogde bloeddruk kan volgens professor Erik Debing gevaarlijke complicaties geven. “Er kan slagaderverkalking ontstaan, met vernauwingen tot gevolg”, vertelt hij aan Het laatste nieuws. “Als die ter hoogte van de kransslagader plaatsvinden, kan dat aanleiding geven tot een hartinfarct. Een vernauwing van de halsslagader kan dan weer leiden tot beroertes en ook de slagaders van organen zoals de darmen of nieren kunnen aangetast worden.”

Het is dan ook belangrijk om je bloeddruk onder controle te houden, iets wat je volgens Debing grotendeels zelf kan doen. “De beste manier om je bloeddruk onder controle te houden, is door zo veel mogelijk stress uit je leven te bannen. Als je agenda bomvol zit en je altijd achter alles aan moet rennen, zal je bloeddruk tijdens de werkuren voortdurend te hoog zijn. Probeer ook zo veel mogelijk discussies uit de weg te gaan en je niet om de haverklap boos te maken. Streef daarnaast een zo gezond mogelijke levensstijl na. Dat betekent: niet roken, voldoende beweging en een gezond en gevarieerd voedingspatroon met niet te veel zout. Als je bloeddruk ondanks die maatregelen toch nog te hoog is, moet er medicatie opgestart worden.”

2. Wat is het ketodieet?

Het ketodieet is misschien wel dé grootste dieettrend van 2019, het is dan ook niet zo heel raar dat deze in het lijstje voorkomt. Maar wat houdt dit populaire dieet ook alweer in? Sandra Bekkari, auteur van kookboeken, legt het uit: “Bij het ketodieet worden koolhydraten zoveel mogelijk geschrapt. Een beperkt aantal eiwitten, groenten en vooral gezonde vetten mag je dan weer wel eten. Daardoor gaat je lever ketonen produceren en spreek je je vetreserves aan in plaats van dat je koolhydraten en eiwitten gaat verbranden.”

3. Hoelang duurt de griep?

Niets is zo vervelend als een griepje, maar hoe lang dit eigenlijk gemiddeld? Pneumologe Annelies Janssens legt het uit: “Met een griep voel je je echt behoorlijk ziek. Je hebt niet alleen last van de gewone verkoudheidssymptomen zoals neusloop, hoesten en keelpijn, vaak is er ook sprake van koorts en spierpijn. Meestal ben je een week echt ziek en soms duurt het weken voor je weer helemaal de oude bent.”

4. Hoe kan ik mijn cholesterol verlagen?

Omdat een te hoog cholesterol gevaarlijk kan zijn, is het belangrijk om je cholesterolgehalte goed in de gaten te houden. Volgens dokter Devroey is het dan ook verstandig om dit regelmatig te laten checken. “Ik raad aan om vanaf de leeftijd van 50 jaar elke 5 jaar, en vanaf je 65ste elk jaar je cholesterol te laten meten. Zorg daarnaast dat je voldoende beweegt, gezond en evenwichtig eet, niet rookt en stress vermijdt, om je cholesterol zo goed mogelijk onder controle te houden. Medicatie om je cholesterol te verlagen, wordt pas voorgeschreven als die aanpassingen te weinig effect hebben.”

5. Hoeveel calorieën zou ik per dag moeten eten?

Volgens het Voedingscentrum hebben gezonde mannen gemiddeld 2.5000 calorieën per dag nodig, terwijl vrouwen er ongeveer 2.000 nodig hebben. Daarnaast hangt je energiebehoefte ook af van je verbruik. Zo zal een fanatieke sporter meer calorieën nodig hebben dan iemand met bijvoorbeeld een kantoorbaan.

