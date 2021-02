Dit is de meest gemaakte fout onder slechte slapers

Slechte slapers: opgelet! Als jij vaak ‘plafonddiensten’ draait, dan is dé tip tegen slapeloze nachten vast heel welkom. Wij hebben ‘m voor je, en hij is behoorlijk verrassend.

De tip komt van slaapexpert Rebecca Robbins, die ook als docent geneeskunde aan de Harvard Medical School werkt.

Rebecca zegt namelijk dat slechte slapers allemaal een veelgemaakte fout begaan. En als we daar nu eens massaal mee stoppen, zullen al onze slaapproblemen als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Meest gemaakte fout

Wat die fout precies is? In bed blijven liggen als je niet kunt slapen. “Een van de grootste fouten die velen van ons maken, waaronder ikzelf, is dat we wanneer we slaapproblemen hebben, in bed blijven liggen woelen en draaien. We denken dat als we langer in bed blijven liggen, dat we dan vanzelf in slaap vallen”, aldus de slaapexpert.

Klassieke conditionering

Maar je bereikt hiermee het tegenovergestelde: “We zijn hiermee onze hersenen klassiek aan het conditioneren. We leren hiermee namelijk aan dat slapeloosheid in bed plaatsvindt. Het is niet de plek waar we in slaap vallen, leren we onze hersenen, maar de plek waar we woelen en draaien”, legt ze uit.

Probeer het opnieuw

Natuurlijk moet je niet gelijk uit bed springen als je niet direct in slaap valt wanneer je hoofd je kussen raakt. Dat gebeurt namelijk bij weinig mensen. Maar vaak voel je zelf aan wanneer het weer zó’n nacht wordt. “Iemand die goed uitgerust is, heeft 15 minuten nodig om in slaap te vallen. Dus zelfs als je een gezond slaapritme hebt, kost het even tijd om in slaap te vallen. Maar als je echt slaapproblemen hebt, dan voel je precies aan wanneer het een verloren zaak is. Als je denkt dat het weer een nacht van woelen en draaien wordt, dan is dat het moment om uit bed te stappen en het later opnieuw te proberen”, tipt Rebecca.

Hersenen resetten

Wat je dan in hemelsnaam moet gaan doen? Rebecca legt uit: “Je moet je hersenen echt even resetten. Ga iets onzinnigs doen. Vouw je wasgoed op, doe de afwas of lees een paar pagina’s van een boek. Als je je moe begint te voelen, ga je terug naar je bed en begin je opnieuw.” Wel wil Rebecca meegeven dat je in dit resetmoment je telefoon het beste links kan laten liggen. Pak ook je laptop er niet bij; licht afkomstig van schermen is namelijk funest.

Bron: Well and good. Beeld: Getty Images.