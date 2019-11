Dit zijn de 4 door vrouwen meest gemaakte fouten in de sportschool

Als we in de sportschool zijn, willen we onszelf tijdens een training van onze beste kant laten zien. Maar doen we het eigenlijk wel goed?

Het zou zonde zijn als je niet het maximale uit je training kan halen, omdat je ergens de mist ingaat. Daarom zetten we de meest voorkomende fouten voor je op een rijtje:

1. Geen warming-up of cooling down

Als je de sportschool binnenloopt en gelijk voluit begint aan je training, dan loop je veel meer kans op blessures. Het is belangrijk dat je altijd begint met een warming-up. Zo worden je spieren lekker warm en kun je er tegenaan. Vergeet ook niet na de training een cooling down te doen. Zo kan je lichaam rustig bijkomen van de intensieve training.

2. Steeds dezelfde routine

Voor je gevoel ben je hartstikke goed bezig, want je weet precies wat je moet als je in de sportschool bent en het gaat je steeds beter af. Toch is je aanpak niet zo slim. Door langere tijd dezelfde routine te houden, verbruik je steeds minder calorieën met dezelfde intensiteit. Hierdoor ga je geen resultaat zien. Verander je routine en maak het jezelf steeds wat moeilijker. Zo blijf je een uitdaging hebben.

3. Geen doel hebben

Trainen zonder doel kan ervoor zorgen dat je doelloos en futloos door de sportschool loopt. Je hebt geen motivatie omdat je geen idee hebt wat je wilt bereiken. Zo haal je niet alles uit je training en dat is natuurlijk zonde. Mocht je het lastig vinden om een passend schema voor jezelf op te stellen om zo een doel voor ogen te hebben? Geen probleem. Bij iedere sportschool kunnen ze je helpen. Ook online kun je genoeg coaches vinden.

4. Verkeerd uitvoeren van een oefening

Als je net begint met sporten, dan kan het weleens lastig zijn om bepaalde oefeningen uit te voeren. Vraag dan gelijk hulp, want met wat natte vingerwerk loop je te veel risico’s. Als je een oefening verkeerd uitvoert, hebben ze sowieso minder of geen effect. Bovendien kun je jezelf erdoor blesseren.

