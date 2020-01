Ben je vaak moe? Dít is de meest gemaakte slaapfout

Heb je 8 uur geslapen, maar ben je de volgende ochtend nog steeds moe? Dat kan een hele simpele verklaring hebben. Een expert onthult de meest gemaakte slaapfout.

Volgens de Australische slaapdeskundige Dokter Carmel Harrington heeft de slaapfout alles te maken met het tijdstip waarop je wakker wordt.

Advertentie

Melatonine

De mensen die zelfs na 8 uur slapen nog uitgeput wakker worden, staan waarschijnlijk niet op een vast tijdstip op. “Het tijdstip waarop je ’s ochtends opstaat heeft een belangrijke invloed op het tijdstip dat je die nacht in slaap valt’, legt Harrington uit aan Daily Mail. Dat heeft volgens de slaapdeskundige te maken met de werking van melatonine op je biologische klok. “Melatonine wordt ’s avonds aangemaakt als het donker wordt en tijd is om te gaan slapen. Als we ’s ochtends licht zien, schakelt ons brein de productie van melatonine weer uit en het is die uitschakeling die onze 24-urige biologische klok instelt.”

Ritme

Daarom is het voor je lichaam belangrijk dat je structuur hebt en op bepaalde tijdstippen gaat slapen en weer wakker wordt. “Dat is het geheim voor een goede nachtrust.” Volgens Harrington is de waaktijd wel het belangrijkste, aangezien dan de productie van melatonine wordt uitgeschakeld. Wanneer je elke dag op een ander tijdstip opstaat, val je ’s avonds niet alleen moeilijker in slaap, maar heb je de volgende ochtend ook moeilijkheden met opstaan. Daarnaast kan dit gevolgen hebben voor je concentratie overdag, je hongergevoel en nachtelijke toiletgewoontes.q

Doe dít voor je naar bed gaat en je slaapt als een roos:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock