De meest voorkomende klachten bij thuiswerken én wat je eraan kunt doen

Na de persconferentie van Rutte zijn we weer massaal aan het thuiswerken. Maar een thuiswerkplek is toch net even anders dan op kantoor: niet altijd even goed voor onze spieren en mentale gezondheid. Maar wat zijn nou de meest voorkomende fouten en vooral belangrijk: hoe kun je ze oplossen?

Minder beweging

Wanneer we thuis aan het werk zijn zitten we veel meer dan op kantoor. Normaal gesproken lopen we nog eens naar de wc, het koffieapparaat of staan we op om met onze collega’s te gaan kletsen. Thuis doen we dit veel minder en dat merken we. Het is namelijk niet erg bevorderlijk voor de onderste delen van onze wervelkolom. De oplossing? Meer gaan staan en lopen tussen het werken door. Ook al ben je dus niet met je collega’s, maak wel koffie of thee voor jezelf en ga in je pauze een rondje wandelen. Zo houd je de spieren lekker soepel.

Laptop

We zitten soms urenlang achter onze laptop. Iets wat we aan het einde van de dag vaak beginnen te voelen in onze nek en schouders. Wanneer de computer voor je op tafel staat kijk je automatisch meer naar beneden, wat niet erg goed is voor je spieren. Daarom is het erg belangrijk om de laptop op ooghoogte te zetten wanneer je thuiswerkt. Zo voorkom je pijnlijke klachten door een verkeerde houding. Pak dus een stapel boeken uit de kast en leg ze onder je laptop: een hele simpele oplossing. Beweeg tijdens het werken ook af en toe je hoofd en armen in rondjes. Zo maak je de spieren even lekker los.