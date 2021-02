Melding van de corona-app? Vanaf woensdag kun je je direct laten testen

Koning Willem-Alexander (53) had dinsdag een videogesprek met voorzitters en vertegenwoordigers van sportclubs in Eindhoven. In dat gesprek onthulde hij van welk Nederlands voetbalelftal hij supporter is.

Ook liet hij weten wat hij en zijn gezin momenteel, in de huidige harde lockdown, aan sportieve activiteiten doen.

Koning Willem-Alexander over favoriete voetbalclub

“Hebben we nooit van u gehoord majesteit, voor welke club u bent?”, werd in het digitale gesprek door een van de deelnemers gevraagd, toen het onderwerp voetbal voorbij kwam. Op deze vraag antwoordde de koning zonder een clubnaam te noemen. “Het was een mooi weekend”, zei hij. Hiermee doelt hij op de winst van Ajax afgelopen weekend. We kunnen dus wel concluderen dat Ajax de favoriete club van de koning is.