Waarom melk drinken als je verkouden bent geen goed idee is

Van het idee dat melk goed is voor elk, zijn wetenschappers al een paar jaar afgestapt. Maar melk drinken als je snotverkouden bent, is al helemaal niet slim.

Artsen van het Lister ziekenhuis in Hertfordshire (Verenigd Koninkrijk) deden onderzoek naar de het verband tussen melk drinken en slijmproductie. Ze publiceerden hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift Laryngoscope. En wat blijkt? Zuivel drinken is geen goed idee als je verkouden bent of meer slijm produceert dan normaal.

Infectie blokkeren

In eerder wetenschappelijk onderzoek werd geen verband gevonden tussen melk en de slijmproductie. Arts Adam Frosh kreeg er echter zoveel vragen over van zijn patiënten dat hij besloot dieper in de materie te duiken. Allereerst is het goed om te weten dat al dat snot als je verkouden bent een functie heeft. Daarmee probeert je lichaam de neus te spoelen en ongewenste bacteriën weg te krijgen. Een verstopte neus is de manier waarop je lichaam probeert een infectie te blokkeren en te verdrijven.

Slijmproductie

Voor het onderzoek werden 26 mannen en 82 vrouwen met een verergerde slijmproductie drie dagen lang op een zuivelvrij dieet gezet. Daarna dronk de ene helft van de groep vier dagen achtereen gesloten 350 ml koemelk. De andere helft kreeg sojamelk voorgeschoteld. Aan beide producten werd een smaakje toegevoegd zodat de deelnemers niet wisten wat ze precies dronken.

Symptomen verergerden

Ondertussen moesten de proefpersonen hun bevindingen bijhouden. Vrijwel iedereen zag een afname van de slijmproductie in de eerste drie dagen van het onderzoek. Daarna merkte de koemelk-groep echter dat hun symptomen verergerden.”We waren geschrokken dat we tot zo’n opvallend resultaat zijn gekomen in zo’n korte tijdsspanne”, zegt dokter Fosh in een interview met The Daily Mail.

Dikker

Toch is niet iedereen overtuigd door de onderzoeksresultaten. “Melk is een vloeistof die dikker wordt wanneer het in contact komt met speeksel. Daardoor denken veel mensen dat ze meer last hebben van slijm na het consumeren van zuivel”, redeneert dokter Ian Balfour-Lynn, specialist in luchtweginfecties in het Londense Royal Brompton ziekenhuis.

Duidelijk is in ieder geval wel dat melk niet het beste drankje is om te drinken wanneer je verkouden bent. En ja, dat geldt dus ook voor zo’n heerlijke cappuccino…

