Waarom je beter volle in plaats van halfvolle zuivel kunt eten

Melk is goed voor elk, maar dat geldt niet per se voor álle soorten melk.

Uit een studie van Tuft’s University blijkt namelijk dat mensen die halfvolle melk drinken een grotere kans hebben op het krijgen van obesitas. Nu denk je misschien: hè, maar daar zit toch minder vet in dan in volle melk? Klopt, we leggen het even uit.

Gezond voedingspatroon

Natuurlijk gaat het wat betreft gewicht en gezondheid vooral om je totale (gezonde) voedingspatroon. Maar: v00r wie regelmatig melk drinkt, bijvoorbeeld in cappuccino’s, door de havermoutpap of gewoon zo, is dit onderzoek wel degelijk interessant.

Minder kans op diabetes

De onderzoekers van Harvard en Tufts namen een bloedtest af onder zo’n 3000 mensen tussen de 30 en 75 jaar. Deze groep had geen diabetes. De groep mensen werd een aantal jaren in de gaten gehouden om vervolgens weer hun bloed te testen. Wat blijkt? De volle melk drinkers hadden 46% minder kans op het krijgen dan diabetes.

Halfvol versus vol

Hoe dat komt? We denken al gauw; als ik mijn dag begin met een bakje magere yoghurt en mijn cappuccino’s met halfvolle in plaats van volle melk drink, scheelt dat al gauw een hoop calorieën. Maar: magere en halfvolle zuivelproducten bevatten ook minder voedingsstoffen en (gezond) vet, waardoor je minder verzadigd bent. Het doet ook iets met je mind: als je ’s avonds op de bank zit en zin hebt om te snaaien, denk je al snel: “Ach, zoveel calorieën heb ik nog niet binnen gekregen vandaag”. En daar ga je…

Wij zeggen: neem voortaan lekker die Griekse yoghurt of volle kwark voor ontbijt en kies voor een heerlijk romige cappuccino met volle melk. Grote kans dat je de hele dag minder snacktrek hebt. En dus: gemiddeld minder calorieën binnenkrijgt.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Time.com. Beeld: iStock