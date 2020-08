Hoe de menopauze je huid beïnvloedt volgens dermatologen

Er kleven voordelen aan de menopauze (niet meer ongesteld worden), maar er zijn ook flinke nadelen (opvliegers en vermoeidheid). Maar wat is het effect van de menopauze op je huid?

Volgens dermatologen is hier te weinig aandacht voor.

Als je de menopauze hebt bereikt, produceren je eierstokken minder oestrogeen. Dit kan zorgen voor huidproblemen, want een gebrek aan dit hormoon zorgt voor droogheid en gevoeligheid van de huid. Ook kan je huid eerder beschadigen door UV-stralen.

Dunner en droger

Dermatoloog Howard Murad legt uit: “Ook de collageenproductie neemt bij vrouwen af zodra er minder oestrogeen geproduceerd wordt. Hierdoor wordt de huid dunner en kan het gaan hangen. Naarmate je ouder wordt, word je huid ook droger. Een combinatie hiervan leidt tot fijne lijntjes in het gezicht.”

Hydrateren

Oestrogeen bevordert ook de talgproductie. Die neemt tijdens de menopauze af. Het kan dus zijn dat je tijdens deze periode te maken krijgt met flinke uitdroging van je huid. Daar heeft de dermatoloog een belangrijke tip voor: hydrateren, hydrateren en nog eens hydrateren. Het kan zijn dat je erachter komt dat de producten die je altijd gebruikt, niet meer goed voor je werken. Je huid heeft in deze periode nog meer hydratatie nodig dan voorheen. Een vochtinbrengende crème kan wonderen doen.

Donkere vlekjes

Door de hormonale veranderingen tijdens de menopauze wordt je huid dunner en gevoeliger. Hierdoor beschadigt het sneller, bijvoorbeeld door de zon. Je kunt sneller last krijgen van donkere plekjes. Volgens de dermatoloog is het daarom een goed idee om vitamine C in je skincare routine op te nemen. Dit zorgt ervoor dat de huid herstelt. Ook kun je de donkere vlekjes natuurlijk verbloemen met een concealer.

SPF smeren

Zoals we al zeiden, wordt je huid gevoeliger voor zonschade. Tijdens de menopauze vermindert je collageenproductie én de zon breekt collageen af. Dermatologen raden daarom aan om je gezicht in te smeren met een product dat minimaal SPF 30 bevat, ook als de zon niet fel schijnt. Ook omdat de kans op huidkanker naarmate je ouder wordt alleen maar toeneemt.

Acne

Had je in de puberteit last van acne door hormoonschommelingen? Dan kun je tijdens de menopauze last krijgen van acne om dezelfde reden. Volgens de dermatoloog komt acne gerelateerd aan de menopauze vooral voor op de onderste helft van het gezicht voor, dus op je kin en je kaaklijn. Het lijken vaak kleine cysten en zijn meestal geen mee-eters zoals tieners die hebben. De kans is groot dat de acne na de menopauze weer verdwijnt, maar in de tussentijd kun je dit minimaliseren door je huid goed te reinigen, geen producten te gebruiken die je poriën verstoppen en niet teveel suiker te eten.

Dít wist je misschien nog niet over de overgang en menopauze

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Well + Good. Beeld: iStock