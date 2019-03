Waarom de menopauze veel invloed kan hebben op je werk

Opvliegers en een geheugen als een zeef: de menopauze is geen een pretje. Ook op het gebied van werk zijn deze bijkomstigheden niet altijd even handig.

Na je laatste menstruatie, die meestal plaatsvindt rond je 50e, treden er veel hormonale veranderingen op. Sommige vrouwen merken hier niks van, maar anderen lijden aan heftige symptomen zoals angst, stemmingswisselingen, vermoeidheid, opvliegers en hersenmist. En dit kan grote invloed hebben op je werk.

Advertentie

Uitputtend

Toen de Amerikaanse organisatie Live better with menopause vrouwen die in de menopauze zitten vroeg naar de problemen op hun werk, werd de omvang van het probleem pas echt duidelijk. Door de vele opvliegers, angstaanvallen, stemmingswisselingen en het gebrek aan een goed kortetermijngeheugen en hier constant rekening mee te moeten houden, kan werken voor deze vrouwen uitputtend zijn.

In tranen naar werk

Ze kunnen vaak niet in hetzelfde tempo door blijven werken, terwijl dit wel van hen wordt verwacht. ”Ik heb het gehad”, vertelt een vrouw die gedwongen was om vrij te nemen tegen de organisatie. ”Met hersenmist, hoofdpijn, gewrichtspijn, pijnlijk tandvlees, het gevoel dat ik op glas zit, misselijkheid, angst en een slecht humeur. Ik ging van en naar mijn werk in tranen. Compleet uitgeput. Ik kan gewoon niet meer in hetzelfde tempo werken als voorheen.” Een andere vrouw verloor haar baan vanwege de menopauze. “Ik heb mijn best gedaan om bij te blijven, maar uiteindelijk verloor ik mijn baan.”

Cijfers

Hier zou dus wel vaker stil bij mogen worden gestaan volgens de organisatie, ook omdat er nu veel meer werkende vrouwen zijn dan 50 jaar geleden. Toch lijkt het erop dat vrouwen vaak niet de juiste hulp krijgen die ze nodig hebben, terwijl 41 procent van de vrouwen zegt dat hun symptomen het werk beïnvloeden. 48 procent denkt dat hun mentale gezondheid lijdt onder de menopauze en tweederde van hen zegt dat ze geen ondersteuning hebben gekregen op het werk.

Maatregelen werkgevers

Bij Live better with menopause zijn ze duidelijk: werkgevers moeten aandacht besteden aan vrouwen die kampen met de menopauze. Ze moeten meer proactief zijn als het gaat om het luisteren naar en omgaan met vrouwen die effectief willen blijven werken tijdens en na de menopauze. De politie van Nottinghamshire weet al hoe ze dat moeten doen. Zij wonnen vorig jaar zelfs een award voor beste werkplek. De politie biedt namelijk douches, lichtere uniformen en flexibele werktijden aan degenen die moeten dealen met opvliegers en vermoeidheid. Ook het hebben van gemakkelijke toegang tot water en koud water en kantoren met goede ventilatie zijn belangrijk.

Kleine moeite, groot gebaar. Of vind jij het overdreven?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock