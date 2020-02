Nu in Nederland al 2 mensen besmet zijn geraakt met het coronavirus, slaat de paniek toe. Vooral mensen met een zwakke gezondheid vragen zich af of ze extra alert moeten zijn op het virus.

Longarts Menno van der Eerden (Erasmus MC) en cardioloog Leonard Hofstra (Amsterdam UMC) beantwoorden daarom vijf belangrijke vragen, met medewerking van het Longfonds. De medische experts vertellen onder andere over de verschijnselen die je als long- of hartpatiënt kan krijgen, de gevolgen hiervan en wanneer het tijd is om de huisarts te bellen.

1. Lopen mensen met een long- of hartziekte meer risico op of bij besmetting?

Volgens cardioloog Leonard Hofstra, moeten hartpatiënten wel iets voorzichtiger zijn dan longpatiënten. “Hartpatiënten hoeven niet bang te zijn, maar moeten wel degelijk alert zijn. Vooral oudere hartpatiënten. In één van de eerste rapportages uit Wuhan bleek dat 40% van de opgenomen patiënten hart- en vaatziektes hebben en complicaties krijgen als ze dit virus oplopen.”

Longpatiënten daarentegen lopen iets minder risico, zo legt longarts Menno van der Eerden uit. “Voor longpatiënten denken we voorlopig dat ze niet meer risico op besmetting lopen. Van de mensen die besmet zijn met het coronavirus heeft ongeveer 50 procent geen onderliggende aandoening en de andere helft wel. Van de mensen die al een ziekte hebben, hebben de meeste mensen zoals gezegd hart- en vaatziekten. Er is maar een heel klein deel van de patiënten met het coronavirus die een longziekte heeft. Dit lijkt erop dat mensen met een longziekte niet méér risico lopen dan anderen om het virus te krijgen.”

2. Hoe kun je het virus als long- of hartpatiënt krijgen?

Longarts Van der Eerden en cardioloog Hofstra: “Dat is niet verschillend per soort patiënt. Het gaat zoals met iedereen die een virus krijgt: via direct contact en via druppeltjes in de lucht. Als iemand die het coronavirus heeft hoest of niest komen besmette druppeltjes in de lucht. Als je die binnenkrijgt, bijvoorbeeld via ademhalen, dan kun je besmet raken.”

3. Als iemand met een long- of hartziekte het virus krijgt, wat zijn dan de gevolgen?

Bij mensen met hartklachten, zorgt corona vaak voor een verergering van die klachten. Hofstra: “Het lichaam vraagt meer als er koorts is, moet harder werken. Mensen met hartfalen kunnen dat vaak niet aan. Patiënten met een vernauwing in de kransslagader kunnen ook onstabieler worden door een virusinfectie, leidend tot een hartinfarct. Uit publicatie van the American College of Cardiology komt naar voren dat een aantal mensen een ontsteking van de hartspier, myocarditis, kunnen krijgen door het coronavirus.”

Van der Eerden: “Als je als longpatiënt het coronavirus hebt, dan kun je een longontsteking krijgen en daardoor koorts. Of je kunt meer gaan hoesten of kortademig worden. Je kunt ook een verkoudheid krijgen of bronchitis. Als je al een longziekte hebt, zoals COPD, kan een besmetting leiden tot een exacerbatie, een longaanval. Dit kan je longziekte verergeren.”

4. Wat kun je als long- en hartpatiënt doen om besmetting te voorkomen?

Volgens Hofstra is het vooral belangrijk om je gedrag te veranderen: “Raak elkaar niet aan, eet niet van elkaars bord en drink niet uit elkaars beker. Een goede handenhygiëne is superbelangrijk en zou een hoop kunnen schelen. Misschien moet de overheid wel een handenwas-campagne op tv starten. Niet om paniek te creëren, maar om maximale veiligheid te creëren. Er sterft tot op heden circa 2% aan (de gevolgen van) het virus en dit zou mogelijk omlaag kunnen met goede hygiëne.”

Van Eerden kan zich hier in vinden: “Mijd plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Handen wassen is inderdaad belangrijk, want het virus wordt ook overgedragen via de handen, bijvoorbeeld als je een deurklink vastpakt. Je kunt ook handalcoholgel gebruiken na het handen wassen. Niezen en hoesten kun je ook het beste in je elleboogplooi doen, niet in je handen. Daarnaast kun je een mondkapje gaan gebruiken als er echt een uitbraak is.”

5. Met welke klachten moet je als long- en hartpatiënt de huisarts bellen?

“Hartpatiënten die gevaccineerd zijn tegen de griep en desondanks toch koorts en hoestklachten ontwikkelen, zouden wel de huisarts kunnen consulteren”, zo zegt Hofstra.

Longarts Van Eerden: “Ik zou zeggen: als je als longpatiënt zieker bent dan gewoonlijk én als je klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit landen/regio’s met wijdverspreide transmissie. Denk aan China, Singapore, Zuid-Korea en Iran en enkele gemeenten in Noord-Italië. Of als je in contact bent gekomen met patiënten die het coronavirus hebben. Als je zieker bent dan gewoonlijk kun je koorts hebben, keelpijn hebben of meer hoesten. Dus op verdenking van het coronavirus moet je naar de huisarts bellen, die dan contact opneemt met de GGD. De GGD voert dan onderzoek uit of je besmet bent of niet.”

Dokter Rutger vertelt wat je het beste kunt doen als je denkt dat je het coronavirus hebt opgelopen:

Bron: Telegraaf, Longfonds. Beeld: iStock