Commerciële labs hebben de afgelopen dagen aanzienlijk meer coronatests moeten uitvoeren: veel mensen willen zich nog even snel laten testen zodat ze veilig de kerstdagen kunnen doorbrengen met hun familie. De GGD waarschuwt echter dat een negatieve uitslag geen garantie geeft voor een veilige kerst.

RTL Nieuws deed een rondgang onder commerciële labs en ontdekte dat ze het daar vlak voor kerst érg druk hebben.

“Het is onverantwoord”

Bij coronasneltest in Amsterdam hebben ze bijvoorbeeld op 24 en 25 december opvallend veel afspraken staan. “Je kan beter testen en zeker weten dat je niks hebt,” zo vertelt Lorraine Clewits van snellecoronatest.nl. “We zeggen wel: het is geen garantie en houd afstand. Maar we zien nu ook dat mensen zonder mondkapje bij hun ouders gaan zitten. Dan kan je maar beter testen, zeggen wij dan.” Ook bij een testlab in Den Haag is het erg druk. “Mensen denken dat het een manier is om zich vrij te pleiten,” zo vertelt Vincent van der Voorden. “Maar het is onverantwoord. Als jij tot de 25e alles doet en je laat je dan testen dan zegt de uitslag helemaal niks natuurlijk.”

Betrouwbaarheid van testen verschilt

Veel mensen kiezen voor een commerciële test omdat de uitslag hiervan sneller binnen is. Bij sommige testen zelfs al binnen een kwartier. Deze testen zijn echter niet altijd even betrouwbaar. Je hebt namelijk gevalideerde tests die door het RIVM erkend en goedgekeurd zijn, maar ook niet-gevalideerde test die niet als betrouwbaar worden geacht en die door sommige commerciële testlabs worden gebruikt. Dit is dan ook een belangrijk iets om rekening mee te houden.