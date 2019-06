Waarom mensen met hartproblemen véél te lang wachten met om hulp vragen

Hart- en vaatziekten zijn de nummer 1-doodsoorzaak onder vrouwen. Het is daarom belangrijk alert te zijn op de (onverwachte) symptomen.

Want medische experts zijn van mening dat patiënten die een hartaanval krijgen veel te lang wachten met het inschakelen van hulp. Ze weten niet goed wat de symptomen zijn en zijn onder andere bang voor de gevolgen.

Advertentie

3 uur wachten

Uit nieuw onderzoek, gepubliceerd in het European Journal of Cardiovascular Nursing, blijkt dat patiënten met een hartaanval gemiddeld 3 uur wachten voordat ze medische hulp zoeken. In Nederland krijgt 1 op de 3 vrouwen hartproblemen en 1 op de 4 overlijdt hieraan. Het is dan ook belangrijk dat mensen op tijd aan de bel trekken.

Hartinfarct

Aan deze studie hebben 326 patiënten deelgenomen die een acute of acute eerste behandeling ondergingen in verband met een hartinfarct. Zij hebben voor het onderzoek een vragenlijst ingevuld waarin hun emoties werden geëvalueerd voordat ze hulp zochten.

Angst

Een van de redenen waarom mensen niet gelijk aan de bel trekken is onmacht. Door de hartaanval kunnen ze helemaal niks, waardoor ze niet bekwaam zijn zelf hulp in te schakelen. Dit kan door de symptomen zelf komen, maar het komt ook voor dat de patiënten in paniek raken en uit angst niks meer durven te doen. “De angst en paniek tijdens het de aanhoudende symptomen van een hartaanval zijn nog niet eerder aangetoond of bestudeerd”, zegt dr. Carolin Nymark van Karolinska University Hospital in Stockholm, hoofdauteur van het onderzoek.

Voorlichting

“Op dit moment weten we niet waarom sommige patiënten op deze manier reageren. Het is dus mogelijk gekoppeld aan angst.” Nymark is daarom van mening dat mensen moeten worden voorgelicht over wat de symptomen van hartproblemen zijn en wat mensen kunnen doen als ze last krijgen van deze symptomen. Kennis zou een deel van die angst weg kunnen nemen.

Problemen wegwuiven

Aan de andere kant weten veel mensen niet eens wat de symptomen zijn van hartproblemen, waardoor ze niet weten wat ze moeten doen. Patiënten wezen er in de vragenlijst op dat het lang duurde voordat ze hun symptomen begrepen. Ook komt het regelmatig voor dat patiënten hun problemen wegwuiven. Ze denken dat hun klachten niet serieus genoeg zijn om medische hulp te zoeken. Ze hebben simpel gezegd niet in de gaten hoe ernstig de situatie is.

Rode vlag

Symptomen van een hartaanval kunnen zijn: pijn op de borst, kortademigheid, zich zwak voelen en/of licht in het hoofd en een overweldigend gevoel van angst. “Een andere rode vlag is dus het gevoel dat je geen macht hebt om te reageren op je symptomen”, legt Nymark uit. “Dit kan wijzen op een reële bedreiging van je gezondheid en dan is het de noodzaak om een ambulance te bellen.”

Dít zijn de 10 belangrijkste signalen van hartproblemen bij vrouwen:

Pijn of druk op de borst en pijn tussen de schouders na inspanning

Hartkloppingen

Kortademigheid en een snelle ademhaling

Extreme vermoeidheid

Uitstralende pijn naar een of beide bovenarm(en)

Pijn in de borst

Transpireren, misselijkheid en duizeligheid

Pijn, tintelingen in de kaken of de linkerarm bij inspanning

Pijn, druk op de borst bij inspanning

Pijn, druk in de maagstreek

Overweldigend gevoel van angst

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: The Independent, Hartstichting. Beeld: iStock