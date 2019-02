Je hoort vaak dat honden en hun baasjes verdacht veel op elkaar lijken. Maar dat ze ook qua innerlijk veel overeenkomsten hebben, hadden we niet verwacht. En toch is dat precies wat recent onderzoek uitwijst.

Als mens is het heel normaal dat je karakter door de jaren heen een klein beetje verandert. Zo was je als tiener misschien wel veel impulsiever dan je nu bent, of merk je dat je nu een stuk sterker in je schoenen staat dan jaren geleden.

Advertentie

Grote veranderingen

“Als mensen grote veranderingen meemaken in hun leven kan hun karakter flink veranderen”, legt hoofdonderzoeker professor William Chopik uit aan The Huffington Post. “Wij hebben ontdekt dat dit ook met honden gebeurt. Verrassend genoeg zijn de veranderingen behoorlijk groot.”

Agressiever naar andere dieren

Chopik vertelt dat hij verwacht had dat de persoonlijkheid van viervoeters nagenoeg stabiel zou blijven, omdat dieren niet zulke grote levensveranderingen doormaken als mensen. “Maar in werkelijkheid veranderen honden juist heel erg. We zagen wijzigingen in de relatie met hun baasje, in de optimale trainingsleeftijd en er blijken zelfs periodes in hun leven waarin ze agressiever zijn naar andere dieren.”

Uitgebreid onderzoek

Hoe dit onderzoek tot stand is gekomen? Maar liefst 1600 eigenaren van 50 verschillende hondenrassen deden mee aan het onderzoek, door een uitgebreide vragenlijst in te vullen. De vragen gingen onder andere over het gedrag van hun huisdier en de persoonlijkheid van de baasjes zelf.

Fabeltje

Dat baasjes en hun huisdier écht op elkaar lijken, is volgens onderzoeker Chopik echter een fabeltje. Hij stelt dat extraverte mensen hun hond simpelweg sneller als uitbundig omschrijven, terwijl mensen met een gesloten karakter hun viervoeter ook eerder kalm en meegaand zouden noemen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Welingelichte Kringen. Beeld: iStock