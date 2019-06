8 op de 10 mensen vergeten zich opnieuw in te smeren tegen de zon

Ook al vinden we zonbescherming hartstikke belangrijk, toch vergeten veel mensen zichzelf én hun kinderen op zonnige dagen in te smeren met zonnebrand.

En als we onszelf tóch insmeren, vergeet maar liefst 80% van de mensen zichzelf na een paar uur opnieuw in te smeren. Hierdoor blijkt zonbescherming nog geen onderdeel te zijn van de dagelijkse routine, terwijl dit eigenlijk wel zou moeten.

Advertentie

Vergeten

Tijdens een middagje zon op het terras zegt de helft zich (bijna) nooit te beschermen, gevolgd door tuinieren (45%) of een fietstochtje (32%). Dat is een opvallende uitkomst, aangezien ook ruim 8 op de 10 mensen zeggen zeer bewust te zijn van de schadelijke effecten van de zon. Zo goed als iedereen vindt zonbescherming belangrijk, maar toch vergeten we ons vaak in te smeren. Waar komt dat toch door?

Kinderen

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en KWF Kankerbestrijding blijkt dat op een zonnige dag zo’n driekwart van de mensen een zonbeschermingsproduct gebruikt voordat ze de deur uitgaan. Maar ruim twee derde smeert zich daarna niet meer herhaaldelijk in, terwijl dit eigenlijk iedere 2 uur zou moeten. Bij 1 op de 4 mensen blijft het zelfs bij die ene keer. En dat betekent ook dat maar liefst 80% van de moeders hun kind alleen insmeert als de zon schijnt en daarna vergeet ze meerdere keren opnieuw in te smeren.

Nadelen

De Nederlandse vrouwen zijn dol op de zon, want 86% van de vrouwen zijn echte zonaanbidders. Ze geven toe het een vervelend te vinden om zichzelf en hun kinderen telkens weer opnieuw te moeten insmeren. Dit wordt een groot nadeel genoemd van een zonbeschermingsproduct. Andere nadelen zijn het risico op vlekken en het meesjouwen van de producten.

Op vakantie

Opvallend is dat wanneer de Nederlandse vrouw op vakantie is, zonbescherming ineens belangrijker wordt. Bijna alle vrouwen nemen dan extra maatregelen tegen de zon. Ze gebruiken een hogere factor en smeren zich vaker in. Op vakantie maakt zonbescherming daarentegen dus wel echt onderdeel uit van de dagelijkse routine.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RIVM, KWF. Beeld: iStock