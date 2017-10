Menstruatiepijn? Zo niet meer!

Het is die tijd van de maand. Het enige waar je aan kunt denken is een warm bad en series kijken in bed. Maar in plaats daarvan zit je op kantoor, mét krampen en rugpijn. Herkenbaar? Je bent niet de enige. Zo blijkt uit onderzoek van Flair en Aleve Feminax.

Sociaal effect

Misschien ben jij wel het type dat tijdens je menstruatie het liefst met het dekbed over haar hoofd in bed gaat liggen. Of je doet juist de grootste moeite om je menstruatiepijn voor collega’s en vriendinnen te verbergen. In beide gevallen ben je niet de enige: uit onderzoek van hettestpanel.nl* blijkt dat je menstruatie invloed kan hebben op je sociale leven. 56% van de vrouwen wil vooral alleen zijn als ze last heeft van menstruatiepijn en 65% zorgt ervoor dat haar omgeving er niets van merkt. 46% zegt zelfs weleens sociale activiteiten af. Bovendien voelt 55% van de vrouwen zich tijdens haar menstruatie onzekerder.

Lichamelijk ongemak

Menstruatie is lichamelijk geen pretje. Veel vrouwen hebben last van menstruatieklachten die ze op enige wijze kunnen belemmeren in het dagelijks leven. Volgens hettestpanel.nl* is dit bij 66% van de vrouwen het geval. Zo kampt 83% hiervan met buikpijn en krijgt 66% te maken met rugpijn. Ook overmatig bloedverlies is een voorkomend probleem: 39% van de vrouwen heeft hier last van. 65% hiervan raakt eerder vermoeid door hevig bloedverlies en 38% twijfelt soms of de hoeveelheid bloedverlies wel normaal is.

Aleve verlicht

Een oplossing? Aleve Feminax, want dat verlicht niet alleen de menstruatiepijn, maar kan ook helpen het bloedverlies te verminderen. 85% van de Aleve Feminax-gebruikers vindt het product effectief.

Wees lief voor jezelf, en kies voor Aleve Feminax als je last hebt van menstruatiepijn. Zo kun je naar die belangrijke afspraak én lekker een avondje stappen met vrienden. Gun jezelf wat verlichting en zorg dat Aleve Feminax in jouw tas zit!

* Onderzoek uitgevoerd door hettestpanel.nl onder 1.000 vrouwen met menstruatieklachten (18-49 jaar), april 2016.

** Lees voor gebruik de bijsluiter. Aleve Feminax naproxen, niet te gebruiken door patiënten die lijden aan ernstige nier- of maagklachten. KOAG nr: 80-0917-1417.”,