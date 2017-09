We moeten het er maar mee doen: elke maand is het weer feest. Hoewel niet alle vrouwen last hebben van hun menstruatie, blijkt uit nieuw onderzoek dat de hinder die we ervan ondervinden, groter is dan gedacht.

“Zouden mannen elke maand ongesteld zijn, dan was er veel meer aandacht voor de pijn die erbij hoort.” Aldus gynaecoloog Bertho Nieboervan het Radboudumc in Nijmegen, beter bekend als @DokterBertho

op AD.nl. Nieboer onderzocht hoeveel klachten vrouwen nou écht ondervinden tijdens de maandelijkse periode. Wat blijkt? “Het probleem is nog groter dan ik dacht.’’

Buikpijn, prikkelbaar en moe

Stoer als we zijn, gaan we (ondanks vervelende hoofdpijn, fikse buikkrampen en hevige vermoeidheid) vaak gewoon naar ons werk. We zwijgen erover of verzinnen een smoes als we tóch thuis moeten blijven. Hoog tijd voor een onderzoek, vond Nieboer. Zo’n 23.000 vrouwen vulden zijn vragenlijst in. Conclusie? De meerderheid van de vrouwen heeft buikpijn. Drie van de vier vrouwen is prikkelbaar of voelt zich neerslachtig. En een groot deel heeft last van vermoeidheid.

Economische schade

Als vrouwen thuisblijven van hun werk, kost dat natuurlijk geld. Nieboer: “Niet alleen vanwege het verzuim, maar ook omdat ze – als ze wél naar hun werk gaan – vaak minder productief zijn als gevolg van de menstruatie”.

Het doel van zijn onderzoek? Nieboer wil inzicht krijgen in welke medicijnen het beste werken. Ook wil hij dat de Nijmeegse geneeskundestudenten meer onderwijs krijgen over menstruatieklachten.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: AD.nl Beeld: Istock