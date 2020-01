Op meerdere plekken in Nederland was de luchtdruk extreem hoog. Maar wat merk je daar eigenlijk van?

Er ligt boven Nederland een hogedrukgebied dat volgens meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza zo krachtig en uitgestrekt is dat in het zuiden van Nederland zelfs records worden gebroken. De hoogste drukwaarden worden gemeten in het zuiden van het land. Op veel barometers is daar de druk nu tussen 1046 en 1048 hPa. Maar wat merken we daar zelf van?

Hoofdpijn

Een hoge luchtdruk wordt door de meeste mensen niet echt opgemerkt. Sommige mensen kunnen gevoelig zijn voor zeer hoge luchtdruk en kunnen last krijgen van hoofdpijn, maar volgens Klaassen zijn dit maar weinig mensen.

Water koken

Daarnaast kan een hoge luchtdruk ervoor zorgen dat water minder snel kookt. Bij een luchtdruk van 1050hPa heb je een graad meer nodig om water te laten koken. Normaal gesproken kookt water bij 100 graden Celsius, maar bij een extreem hoge luchtdruk dus pas bij 101 graden.

Bron: Weerplaza, AD. Beeld: iStock