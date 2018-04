Met deze app weet jij precies of je last krijgt van hooikoortsklachten

Hallo lente = hallo hooikoorts! Hoe blij we ook worden van de stijgende temperaturen en fijne zonnestralen, helaas zijn ook de snotneuzen en traanogen dit jaar van de partij. Miljoenen mensen niezen en jeuken erop los, maar klein lichtpuntje: met deze app weet je precies waar je vandaag aan toe bent.

De mate van intensiteit waarin je hooikoorts kan ervaren verschilt per dag, maar ook per plaats. De ene dag is er in het hoge noorden geen vuiltje aan de lucht, maar kan je je in het zuiden maar beter binnen opsluiten. Met de super handige app Pollennieuws zie je meteen waar je aan toe bent. De app verdeelt Nederland in zones van rood tot groen zodat je in een oogopslag kan zien of je op jouw locatie vandaag weinig, gemiddeld of juist veel last zal hebben van rondvliegende pluisjes. Ook kan je een meerdaagse verwachting raadplegen, zodat jij je plannen eventueel kunt afstemmen op die o zo vervelende allergie.

Gedeelde smart

Hoe ze dit doen? Er zit een wetenschappelijke redactie achter de app met veel kennis van zaken, maar de app functioneert ook als een platform voor lotgenoten. Zo kan ook jij elke dag aangeven of en hoeveel last jij ervaart en waar je je bevindt. Jouw klachtenscore wordt opgeslagen en zo helpt iedereen elkaar aan de meeste actuele info over de hooikoorts-situatie. Gedeelde smart is halve smart, toch?

Bij de hand

En zit je aan voorgeschreven medicatie? Sla het op in de app, zodat je precies weet wat je slikt, in je neus spuit of in je ogen druppelt. Dan heb je het altijd bij de hand, mocht de naam ervan je een keer ontschoten zijn.

Boosdoeners

Maar al het gesnotter terzijde, de app staat ook bol van informatie over hooikoorts. Zo is er een waar hooikoorts-journaal met nieuwsberichten – het hele jaar door! – en bevat het een informatief blokje over de boosdoeners zelf: de pollenplanten. Je kunt de planten leren herkennen en zo ontdekken welke plant jou tot tranen toe roert.

Bron: Pollennieuws. Beeld: iStock.