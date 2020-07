Hoogleraar roept op: ga juíst nu met hooikoorts naar de huisarts

Het is hooikoortspatiënten ongetwijfeld allang opgevallen: er hangen deze week weer veel pollen in de lucht. Dat is niezen geblazen en zoals je misschien ook wel merkt, levert dat in deze tijd nogal eens scheve gezichten op.

Want zo’n niezende en proestende voorbijganger wekt toch argwaan op. Is het hooikoorts of Covid-19? De organisatie ARIA Nederland (Allergische Rhinitis en de Impact op Astma) deed onderzoek naar de pollenziekte en ontdekte zo dat het verstandig is om met hooikoorts naar de huisarts te gaan voor goed advies en medicatie.

Advertentie

19,6 miljard euro

Hooikoorts wekt namelijk niet alleen argwaan op, maar kost de Nederlandse economie ook bakken met geld. Uit het onderzoek blijkt dat hooikoorts de economie jaarlijks 19,6 miljard (!) euro kost. Dat heeft juist niet te maken met het ziekteverzuim. Veel patiënten gaan wel gewoon aan het werk, maar kunnen zich slecht concentreren.