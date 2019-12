Waarom het beter is met de seizoenen mee te eten

De kans is groot dat je, zonder dat je het doorhebt, al met de seizoenen mee-eet. Denk aan watermeloen en aardbeien in de zomer en een pompoensoepje in het herfst. Maar wist je dat het ook heel slim is om met de seizoenen mee te koken?

Er zijn namelijk heel veel voordelen aan het eten van seizoensproducten. Voor jezelf, het milieu én je portemonnee.

Uit eigen land

In Nederland groeien bepaalde soorten groenten en fruit in verschillende periodes. Dat komt omdat de temperatuur- en luchtvochtigheidsverschillen per seizoen verschillen. Zo gedijen aardbeiden het best bij de Nederlandse zomertemperaturen, terwijl de boerenkool het best groeit in de wintermaanden. Dat deze producten enkel in een bepaald seizoen kunnen worden geproduceerd in ons eigen land, betekent dat ze in dát seizoen ook het best gekocht kunnen worden.

Milieuvriendelijk

Ten eerste omdat de producten dan niet uit andere landen hoeven te komen. Als we de groente- of fruitsoort op eigen land verbouwen, scheelt dat veel import. Er hoeven immers geen gigantische ladingen naar ons lang verscheept te worden. Veel beter voor het milieu dus, om producten te eten die in dat seizoen in Nederland verbouwd worden.

Het is goedkoper

Fruit en groenten uit eigen land zijn een stuk goedkoper. Omdat pompoenen in het najaar veel beter groeien, zijn er veel meer pompoenen beschikbaar. Hoe minder schaars het product, hoe goedkoper het is. Daarbij hoeven de groente- en fruitsoorten die in Nederland verbouwd kunnen worden, niet geïmporteerd te worden. Dat scheelt veel mankracht én kosten. Daardoor betaal je in de herfst relatief weinig voor een pompoen, terwijl je er in de zomer juist meer voor betaalt.