Waarom je micellair water juist wél moet afspoelen volgens dermatologen 

Met micellair water op een wattenschijfje kun je heel makkelijk je gezicht reinigen. Volgens de verpakking hoef je je gezicht daarna niet af te spoelen. Toch zeggen dermatologen nu dat je dat maar beter wel kunt doen.

Wij vertellen je hoe dat zit.

We zijn gek op micellair water omdat het zo makkelijk en snel werkt. Je doet een beetje van het spul op een wattenschijfje, je haalt ‘m over je gezicht en klaar ben je. Je hoeft je gezicht daarna niet meer af te spoelen met water, zo staat op de verpakking. Niks blijkt minder waar.

Verstopte poriën

Dermatologen waarschuwen nu dat je je gezicht wel degelijk moet afspoelen na het gebruik van micellair water. Anders blijven er resten van het spul en vuil achter op je huid en dat kan zorgen voor uitdroging en verstopte poriën. Dat willen we niet!

Vuilresten

Dermatoloog dr. Samira Baharlou legt uit: “De micellen in micellair water hechten zich enerzijds vast aan het wattenschijfje, maar omdat je huid ook vocht bevat, kunnen sommige micellen zich ook op je huid vasthechten.” De micellen trekken vuilresten aan, maar ze blijven ook aan je huid kleven. Zo kan het niet afspoelen van je huid ertoe leiden dat het micellair water inclusief vuil op je gezicht blijft zitten.

Afspoelen

Volgens de dermatoloog kan dit vervelende gevolgen hebben: “Dat zou je huid droger kunnen maken, maar kan ook leiden tot irritatie of verstopte poriën. Zeker als je huid droog of gevoelig is, raad ik aan om het af te spoelen. Als je liever niet naspoelt, kan je ook even met een vochtig wattenschijfje over je gelaat gaan.”

