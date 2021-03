Het blijft lastig: precies voldoende in huis halen voor die lekkere quiche, cheesecake of lasagne. Vaak heb je maar de helft van een bepaalde groente of een half stuk fruit nodig. En voor je het weet, ligt je koelkast vol met vergeten halve paprika’s, citroenen en courgette-kontjes. Weggooien is zonde. Daarom hier een aantal fijne tips om etenswaren langer te bewaren.

Nederlanders gooien gemiddeld 34 kilo voedsel per persoon per jaar weg. Hartstikke zonde, zeker als je je bedenkt hoeveel maaltijden je daar nog uit zou kunnen halen. Met de volgende vier tips ga je een stuk duurzamer om met je favoriete groenten en fruit.

Als je een citroen uit wilt knijpen, dan snijd je hem doormidden en knijp je de halve citroen fijn in je hand, toch? Die andere helft leg je in de koelkast. Die gebruik je later nog wel eens. En daar gaat het vaak mis: we vergeten dat die halve citroen nog in de groentela ligt en als we ‘m weer vinden, kan-ie meteen de prullenbak in. Maar daar is een oplossing voor, en er komt geen mes aan te pas. Zie hier het voorbeeld van Too Good To Go:

Koud bad

De hack hierboven is niet het enige voorbeeld voor citroenen. Als we ze aanschaffen, dan hebben we vaak de neiging om ze óf in de koelkast te leggen, óf in de fruitschaal. Dat laatste is funest voor de citroenen. Wil je ze wekenlang kunnen bewaren? Geef ze dan een koud bad. Leg ze in een kom met koud water in de koelkast en ze blijven lekker lang vers.

Orde in de keuken

Deze tip geldt voor al het verse voedsel dat je op dit moment in huis hebt. Net als bij het opruimen van je bureaulade of kast, is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat de keuken netjes op orde is. Ga in je voorraad- en koelkast na welke producten nieuw zijn en welke bijna over de datum. Leg het oudste voedsel vooraan en het nieuwste achterin de kast. Dan pak je sneller het eten dat bijna over de datum is. Zorg er daarnaast voor dat je koelkast op 4 graden staat, dan blijft je voedsel het langst houdbaar.

Let voor het weggooien op ‘THT’ of ‘TGT’

Waar mensen vaak ook door in de war raken, is de ‘TGT’ of ‘THT’-sticker. Logisch, want deze afkortingen lijken enorm op elkaar. De betekenissen echter niet. ‘TGT’ staat voor ‘te gebruiken tot’. Dat houdt in dat je het voedsel na die datum echt moet weggooien. Dat vind je vaak op kort houdbare producten zoals vleeswaren. ‘THT’ staat echter voor ‘ten minste houdbaar tot’, dat houdt in dat het voedsel nog wel een tijdje goed is na de datum op de verpakking. Als er ‘THT 28 juni’ staat, hoef je het dus niet op de 29e weg te gooien. Gebruik je zintuigen: ruik, kijk en proef. En let dus heel goed op die afkortingen.

