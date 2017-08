Waarom je juist op middelbare leeftijd moet gaan sporten

Het is misschien niet altijd even makkelijk om je ertoe te zetten, maar bewegen is op middelbare leeftijd ontzettend belangrijk.

Volgens onderzoekers vermindert dat namelijk de kans op een herseninfarct.

Schepje erbovenop

Zo hebben mensen die niet echt actief zijn op deze leeftijd dubbel zoveel kans op een herseninfarct dan mensen die lekker aan het bewegen zijn. Dan gaat het vooral om je lichaamsbeweging een boost te geven. Wandel je bijvoorbeeld altijd al elke week een half uur, dan gaat het er echt om dat je dit bijvoorbeeld ophoogt naar een uur.

Fitte cellen

Bovendien kan bewegen als je tussen de 40 en 50 jaar bent hersenziekten als alzheimer en dementie uitstellen. Zo ontstaan er door het sporten minder (kleine) ontstekingen in ons breinweefsel en blijven hersencellen langer actief. Wetenschappers hebben dit kunnen bewijzen door de hersenen van ‘sportieve’ en ‘minder sportieve’ muizen maandenlang in de gaten te houden. En niet alleen je hersenen profiteren: ook je botten worden er sterker van. Kortom; reden genoeg om van die bank af te springen en een lesje spinnen of yoga te volgen.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock