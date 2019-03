Kan een simpele plastic klem je verlossen van migraine? Déze vrouw zegt van wel

Als je last hebt van migraine, heb je misschien al talloze medicijnen en zogenaamde wondermiddeltjes geprobeerd. Toch lijkt er weinig écht te helpen tegen de helse pijnen.

Maar nu beweert de Amerikaanse Elizabeth Hayes dat zij de ultieme oplossing heeft gevonden.

Voornamelijk vrouwen

Vreselijke hoofdpijn, misselijkheid, geen enkel licht kunnen verdragen; migraine kan je leven flink beperken. In Nederland zegt 14% van de mensen wel eens last te hebben van migraine. In 2017 kregen naar schatting 120.900 personen de diagnose migraine bij de huisarts, dat waren voornamelijk vrouwen.

Plastic klem

Toch schijn je de pijn simpel te kunnen verlichten. Althans, dat zegt de Amerikaanse Elizatbeth Hayes. Alles wat je nodig hebt om de pijn te verminderen is een plastic klemmetje. Zo eentje die je waarschijnlijk wel in huis hebt om verpakkingen mee af te sluiten: een vershoudknijper.

Energiestromen

In een Facebook-post schrijft Elizabeth dat ze een 12 uur durende migraineaanval had. Je kunt je voorstellen dat ze op een gegeven moment de wanhoop nabij was. Ze besloot het internet af te speuren en ontdekte een oplossing die gebaseerd was op acupressuur. Acupressuur richt zich net als acupunctuur op energiestromen in het lichaam. Bij acupunctuur worden hiervoor naalden gebruikt, bij acupressuur draait het om drukpunten.

Elizabeth gebruikte een plastic klem om in de zenuwen tussen haar duim en wijsvinger te drukken. “Al binnen één minuut had ik wat verlichting. Binnen 20 minuten was mijn pijn gehalveerd”, schrijft ze op Facebook. Ze schrijft dat ze haar verhaal wil delen omdat er zo ontzettend veel mensen zijn die last hebben van migraine.

Migraine hack

Hoewel deze truc voor Elizabeth goed heeft gewerkt, zijn we toch een beetje sceptisch of dit nou het wondermiddel tegen migraine is. Maar als je in bed ligt en radeloos op zoek bent naar verlichting, dan is het een poging waard om te proberen.

Bron: Pretty52. Beeld: iStock, Facebook