Ik volgde het 'Military Diet' en dít is wat er gebeurde

Een dieet waarbij je hotdogs, pindakaas en vanille-ijs mag eten en 4,5 kilo per week afvalt: het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Dat dacht Libelle’s Lotte ook en daarom volgde ze dit bekritiseerde driedaagse crashdieet: ‘The Military Diet’.

3 dagen lang minder eten dan normaal (lees: zo’n 1200 calorieën minder) maar toch genieten van vanille-ijs, gekookte eitjes en brood. ‘Dat wordt een makkie’, dacht ik dan ook enthousiast, voor het gemak vergetend dat ik niet te genieten ben zodra ik op rantsoen moet. Want dat is wat het is: het uit Amerika overgewaaide militaire dieet is van oorsprong een crashdieet voor militairen die snel in topvorm willen komen. Het is een dieet waarbij je vooral heel veel níet mag.

2400 calorieën

In de video lijkt het alles bij elkaar nog best een prima hoeveelheid. Maar als je alles wat je daadwerkelijk in 3 dagen eet bij elkaar optelt, kom je op zo’n 2400 calorieën uit. Dat is een hoeveelheid die ik zonder moeite bijna in één dag verorber, zeker als ik intensief gesport heb.

Boodschappen

Ondanks die gedachte begon ik met volle moed aan het dieet en deed ik op zondag netjes de boodschappen, zodat ik alles in huis had dat op het menu stond. Pluspunt: veel geld was ik er niet aan kwijt.





Maandag

Het ontbijt vond ik best luxe; meestal houd ik het ’s ochtends bij een cracker of wat yoghurt. Ik hield het dan ook makkelijk vol tot de lunch, die prima was, al zou ik niet zo snel een half blikje tonijn op een boterham doen. Aan het eind van de middag kreeg ik trek. Omdat ik pas om 20.00 uur thuis was, was ik eigenlijk al over mijn honger heen. Ik mocht 100 gram vlees eten en koos voor kip. Dit wokte ik met de boontjes en de appel. Ik zat er best vol van, dus heb daarna 2 uur gewacht voordat ik het ijsje met de banaan at. Ik heb geen honger gehad en dit kwam ook omdat ik zo’n 1,5 liter water extra had gedronken.

Dinsdag

Ik ontbeet op dag 2 om 07.00 uur en kreeg 3 uur later alweer trek. Dan is het jammer dat je niet even een appeltje of een ander tussendoortje mag eten. Moedig hield ik vol tot de lunch die hemels smaakte, ondanks dat ik de crackers met huttencase en een ei best een vreemde combinatie vond. Dat vonden mijn collega’s, die aan de versgebakken broodjes en uitgebreide salades zaten, ook.

Nog geen uur na de lunch voelde ik mijn maag rommelen en vanaf dat moment duurde de dag lang. Als je om 14.00 uur al honger hebt en weet dat je pas 6 uur later iets kan eten, zit je niet meer zo relaxed achter je laptop. Misschien dat het daardoor ook kwam dat ik prikkelbaar en ongeconcentreerd was. Ik vulde mijn maag met water en koffie en om kwart voor 6 stapte ik in de trein, die vertraging had. Het was warm in de trein en ik was een uur langer dan normaal onderweg. Bij thuiskomst was ik misselijk, moe en trillerig. De 2 hotdogs met wortels en boontjes waren prima te eten, maar vrolijker werd ik er niet van. Wat ook niet meehielp was dat mijn huisgenoten eten hadden besteld: hamburgers, pizza en friet; alles was aanwezig. Maar het maakte mij niet uit: ik hoefde nog maar 1 dag!



Woensdag

Na een slechte nachtrust werd ik wakker met maagpijn. Het moment van ontbijten stelde ik uit. Door de appel en crackertjes met één plakje cheddar (feest) werd mijn hongergevoel juist aangewakkerd. Ik was doodmoe en keek de hele ochtend uit naar de lunch. Ik deed een half uur over de boterham met ei zodat ik tegelijk klaar was met mijn collega’s en bereidde me voor op weer een lange middag. Juist op deze dag werden er repen Tony Chocolonely’s, zakjes chips en schalen cake en koekjes uitgedeeld. Gek genoeg had ik er niets eens zin in: ik wilde gewoon boterhammen of kwark. Ik heb me verbaasd over de diepe honger die ik voelde; écht een andere honger dan de ‘honger’ die je bijvoorbeeld vlak voor de lunch of voor het avondeten hebt.

Omdat het Hemelvaartweekend voor de deur stond, reisde ik vanaf de redactie naar het altijd gezellige ‘s-Hertogenbosch, waar mijn ouders me op zaten te wachten met een wijntje en gevulde paprika’s uit de oven. Dit was misschien wel het moeilijkste moment van de hele challenge: ik ben erg gehecht aan het momentje met familie waarop we proosten en het weekend inluiden. Hoewel mijn moeder me toefluisterde dat ik best wat rijst kon eten en dat dat ene wijntje vast niets zou doen met mijn gewicht, hield ik vol. Ik ging er gewoon gezellig bij zitten, met mijn schaaltje tonijn en glas water, en ging die avond vroeg naar bed.

Resultaten

De eerste ochtend na het crashdieet sprong ik uiteraard meteen op de weegschaal: – 1,6 kg was het resultaat. Ik was teleurgesteld: heb ik al deze ellende moeten doorstaan voor maar anderhalve kilo? Wel leek het alsof mijn maag in die 3 dagen was gekrompen. Na mijn ontbijt van een granaatappel en een beetje yoghurt zat ik dan ook vol. Als het de rest van de week zo doorgaat, zou ik die 4,5 kilo in één week wel verliezen. Echter, na een uurtje hardlopen (wat best zwaar was na 3 dagen weinig te hebben gegeten) kwam de honger terug. De rest van de week heb ik me niet ingehouden en genoten van etentjes, barbecues en drankjes. Hierdoor kwam ik 1 kilo aan. Ondanks het crashdieet was ik in één week tijd dus maar 0,5 kilo verloren.

Wat zegt de expert?

Volgens voedingsdeskundige Astrid Postma van het Voedingscentrum is dit volkomen normaal. “Als je een crashdieet doet, verbruikt je lichaam als eerste de glycogeen (koolhydraten) in je spieren. Het gewicht dat je verliest, is dus vooral spiervoorraad en vocht. In vast voedsel zit namelijk ook een hoop vocht dat je met een crashdieet misloopt. Zodra je weer normaal gaat eten, wordt die voorraad koolhydraten in je spieren en je vocht aangevuld; waardoor het onvermijdelijk is dat je aankomt.”

Wat vindt Astrid van het dieet?

“Het is vooral erg weinig. Je komt met dit dieet rond de 800 calorieën per dag uit, waardoor je veel voedingsstoffen misloopt. En er zitten weinig vezels en vitaminen in het dieet. Vezels zorgen voor een verzadigd gevoel. De eiwitten, vetten en koolhydraten die je uit de eieren, de tonijn en het brood haalt, zijn in hoeveelheid te weinig om je een verzadigd gevoel te geven, waardoor je alsnog honger blijft houden.”

Is het normaal dat ik na één dag al lichamelijke klachten kreeg?

Astrid: “Je lichaam reageert razendsnel als je een crashdieet doet. Je stofwisseling wordt trager en door de honger kan je misselijk worden en hoofdpijn krijgen. Daarnaast is het logisch dat je wakker ligt als je een lege maag hebt en dat je concentratie achteruit gaat.” Astrid’s grootste kritiek op dit dieet is dat het gewichtsverlies vrijwel nooit blijvend is. “Dit dieet is gewoon niet vol te houden. Door het vanille-ijs en de pindakaas heb je nog wat lekkere dingen in het dieet waardoor je het misschien iets langer volhoudt. Maar uiteindelijk blijven het gewoon ongezonde hoeveelheden. Daarnaast spreek je je vetvoorraad in 3 dagen nauwelijks aan, terwijl dat meestal wel het doel is als je wil afvallen.”

Hoe val je wel verantwoord af?

Volgens Astrid kun je het beste minder en gezonder eten, maar wel voldoende om het vol te houden, en verspreid over de dag. “Als je 6 keer per dag kleine hoeveelheden eet, blijven de vocht-, eiwit- en koolhydraatvoorraden goed gevuld. Op het moment dat je hierbij dan gaat bewegen of sporten, wordt je vetvoorraad aangesproken en val je dus op termijn af. Het is beter om op deze manier wat gewicht te verliezen en hier lang de tijd voor te nemen: dan houd je het langer vol en heb je meer kans op blijvend resultaat.”

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!