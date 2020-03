Afblijven: met deze tips zit je minder aan je gezicht

Een belangrijke stap om het coronavirus te vermijden is naast je handen wassen niet aan je gezicht zitten. Lastig, want veel mensen hebben nu pas door hoe vaak ze dit doen.

Verschillende experts gaven aan The Good Housekeeping tips hoe je kunt stoppen met constant aan je gezicht friemelen.

Hoogleraar psychiatrie Gail Saltz tipt om een ander lichaamsdeel aan te raken dan je gezicht. “Als je vaak onbewust aan je gezicht zit, bedenk dan een ander lichaamsdeel dat je kunt aanraken zonder het risico op blootstelling aan bacteriën te vergoten.” Voel je de drang om je gezicht aan te raken? Raak dan bijvoorbeeld je arm aan. “Als je snel van een gewoonte wilt afkomen, kies dan voor een gewoonte die bij voorkeur vergelijkbaar is, maar je wegleidt van het oorspronkelijke gedrag.”

Afleiding voor je handen

“Vervang de gewoonte om je gezicht aan te raken, door je handen bezig te houden. Dit kan je onderbewustzijn helpen”, vertelt psychiater Lea Lis. Zo kun je bijvoorbeeld een stressbal aanschaffen. Wat je ook kiest, zorg wel dat je het object regelmatig reinigt.

Negeer het niet

Meerdere keren tegen jezelf zeggen dat je niet aan je gezicht mag zitten, helpt niet volgens Saltz. Door dit steeds in je hoofd te herhalen, kan de drang nog erger worden. Het is wel goed om te ontdekken wanneer je het meeste aan je gezicht zit. Rust je bijvoorbeeld met je kin op je hand als je aan het telefoneren bent? Schrijf dit dan op. Zo kun je in het vervolg ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld staat als je belt.

Geen contactlenzen

Kies liever voor een bril dan contactlenzen. Dit irriteert namelijk een stuk minder dan contactlenzen. Het zorgt er daarnaast ook nog eens voor dat je niet in je ogen kan wrijven.

Smeren maar

Gebruik een sterk ruikende zeep of handcrème op je handen. Als je handen dan in de buurt van je gezicht komen en je de geur ruikt, krijgen je hersenen gelijk een reminder dat je niet aan je gezicht mag zitten. Heb je jeuk op een bepaald plekje? Was dan je handen en smeer een beetje vaseline op de plek. Moet je écht je gezicht aanraken? Gebruik dan een papieren zakdoekje of een watje.

Bron: Goodhousekeeping. Beeld: iStock