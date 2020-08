Minder jaloers zijn binnen je relatie: een psycholoog legt uit hoe je dat doet

Ben je al enige tijd gelukkig in jouw relatie, maar blijf je een jaloers gevoel houden? Daar is niets geks aan, heel veel mensen hebben hier namelijk last van. Een beetje jaloezie is oké, maar het moet niet te gek worden. Dat is vervelend voor jezelf, maar ook voor je partner. Gelukkig zijn er manieren om minder jaloers te zijn binnen je relatie.

Een relatie-expert legt uit hoe je dit doet.

Een gezonde relatie is gebaseerd op vertrouwen en respect naar elkaar, legt relatie-expert Carolina Pataky uit aan Bustle. Ze legt uit dat jaloezie een breuk kan veroorzaken in een fijne relatie. Maar ook dat het ongezond gedrag kan veroorzaken.

Ze vertelt verder dat er vaak een onderliggend probleem aanwezig is, dat jaloezie triggert. Denk aan onzekerheid, een laag zelfbeeld of het gevoel van tekortkoming. Het is vooral belangrijk om erachter te komen waar het vandaan komt dat je jaloers bent, om het met beide handen aan te kunnen pakken. De volgende stappen kunnen je hierbij helpen:

1. Bekijk je eigen onzekerheden

Onder het gevoel van jaloezie, liggen onze eigen onzekerheden. Volgens psycholoog Paul Greene komt jaloezie vaak voort uit de angst voor afwijzing. Wanneer je jaloerse gevoelens krijgt, is het goed om te bekijken of die angst juist is.

Maar probeer het ook om te draaien: ga terug naar de momenten waarop je partner je vertelde wat hij of zij zo leuk aan jou vindt. Besef ook dat jouw partner ervoor heeft gekozen om met jóu samen te zijn, en dat de angst om afgewezen te worden dus eigenlijk niet terecht is.

2. Ga na waar de vertrouwenskwesties vandaan komen

Het kan zijn dat je te maken hebt met vertrouwenskwesties door iets wat er in jouw jeugd gebeurd is, wat nooit compleet is opgelost. Dat kan ervoor zorgen dat je een bepaalde rol aanneemt in je relatie, die weer voor jaloerse gevoelens zorgt. Ga na waar de kwesties vandaan komen en maak dit bespreekbaar met je partner.

3. Ontwikkel realistische verwachtingen

Het is heel normaal om iemand anders dan je partner aantrekkelijk te vinden. Waarschijnlijk ervaar je dit zelf, en je partner ook. Dus tenzij jouw partner openlijk flirt met anderen, is dit niet iets om een drama van te maken. Het is wel belangrijk om realistische verwachtingen te ontwikkelingen over je relatie. Als jouw partner helemaal niet meer naar iemand anders mag kijken, klopt er iets niet helemaal.

4. Gebruik de elastiekjes-methode

Draag een rubberen elastiekje om je pols, elke keer als je jaloers bent, trek je hier een keer aan. Het klinkt als een vreemde techniek, maar het geeft je wel inzicht in hoe vaak en wanneer je deze jaloerse gedachten hebt. Op die manier kun je je eigen gedachten even observeren én kun je misschien zelfs een patroon vinden in wanneer deze gedachten opkomen.

5. Wees open en eerlijk naar je partner

Het is vooral belangrijk om open en eerlijk naar je partner te zijn over hoe jij je voelt. Als er bepaalde dingen zijn die jouw partner doet, die jouw jaloezie versterken, dan is het tijd om hierover te praten. Communicatie is één van de belangrijkste onderdelen in een gezonde relatie. Misschien heeft jouw partner helemaal niet door wat er gaande is, maar maakt het jou wel onzeker.

6. Praat erover met een vriend of professional

Het is belangrijk om hier met je partner over te praten, maar het kan ook helpen om het met een professional of vriend over jouw jaloezie te hebben. Iemand met een ander perspectief op de situatie kan jou ook weer nieuwe inzichten geven. En dat kan in sommige gevallen erg behulpzaam zijn.

7. Schrijf erover

Als je er nog niet klaar voor bent om het met iemand over deze jaloerse gedachten te hebben, kan het ook al helpen door hierover te schrijven. Het is een ideale manier om te ventileren, zonder iemand anders hierbij te hoeven betrekken. Als je eenmaal begonnen bent met schrijven, gaat het in de meeste gevallen vanzelf. Op die manier kom je misschien zelfs wel achter de oorzaak van de jaloezie, of vind je bepaalde patronen die je hierdoor kunt doorbreken.

8. Focus op het goede

Een simpele manier om over jaloezie te komen, is door je focus te verleggen. Probeer niet vast te houden aan wat er ‘verkeerd’ is in jullie relatie, waardoor jij dus deze negatieve, jaloerse gedachten krijgt. Maar focus vooral op wat er wél goed is aan jullie relatie. Zo zul je zien dat de negatieve punten veel minder zwaar wegen dan het positieve. Denk aan alle fijne dingen die je samen met je partner doet, de complimenten die je krijgt en hoe hij of zij jou op bepaalde manieren kan verrassen.

Bron: Bustle. Beeld: iStock