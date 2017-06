Waarom we steeds minder melk drinken, maar meer yoghurt eten

Melk is niet weg te denken van menig ontbijt- en lunchtafel. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat we in Nederland steeds minder van de zuiveldrank drinken.

Wél eten we steeds meer yoghurt, kwark en boter. Maar eh, is dit een goede ontwikkeling? We vroegen het 2 voedingsexperts.

Hmmm, van de gezonde yoghurtsnoepjes in bovenstaande video kun je echt niet afblijven!

Percentages liegen er niet om

Supermarkten verkochten ten opzichte van 2013 zo’n 7,8 % minder liter melk, constateerde onderzoeksbureau IRI. Yoghurt en kwark zijn daarentegen booming business: de verkoop van yoghurt steeg afgelopen 3 jaar met ruim 10 % en die van kwark met 18 %. Echte boter glijdt ook als een malle over de toonbank: 21 % meer.

Maar waarom drinken we steeds minder melk en eten we meer yoghurt? En moeten we ons geen zorgen maken om die ontwikkeling? We vroegen het Libelle’s voedingsdeskundigen Astrid Postma-Smeets en Wendy Walrabenstein.

Melk negatief in de media

“Helaas weten we niet precies ieders persoonlijke reden om minder melk te drinken”, zegt Astrid Postma-Smeets van het Voedingscentrum. “Maar ik denk dat de berichtgeving in de media over melk er veel mee te maken kan hebben – die is namelijk niet altijd positief.”

Lactose-intolerantie

Steeds minder mensen geloven in de notie ‘Melk is goed voor elk’, legt diëtist Wendy Walrabenstein uit. “Dit komt onder andere doordat steeds meer mensen ervan op de hoogte zijn dat een groot deel van de volwassen wereldbevolking intolerant is voor lactose, melksuiker.” Die lactose-intolerantie is volgens Wendy ook steeds vaker te zien onder Nederlanders. “Vroeger werd dit vaak afgedaan als een spastische darm, terwijl tegenwoordig vaker de correcte diagnose lactose-intolerantie wordt gesteld. Ook zie je dat steeds meer mensen zich afvragen of koemelk, dat gebruikt wordt om kalfjes in heel korte tijd flink te laten groeien, nou echt noodzakelijk is voor mensen.”

Liever yoghurt

Maar waarom dan die massale overstap naar yoghurt? “Veel mensen die lactose-intolerant zijn of denken te zijn, kunnen yoghurt wel goed verdragen”, verklaart Wendy. “Dit komt omdat de bacteriën waarschijnlijk helpen bij de vertering van de melksuikers. De gezonde bacteriën in yoghurt, de probiotica, worden ook gezien als gezond en goed voor de darmflora. De stijging van de consumptie van yoghurt bevat dan ook normale yoghurt én yoghurt die verrijkt is met extra veel goede bacteriën.”

Astrid kaart ook hierbij aan dat media en reclame een grote rol spelen. “Er wordt steeds meer reclame gemaakt voor kwark en yoghurt.” Maar één is niet per se beter of slechter dan het ander, zegt de deskundige. “In yoghurt zitten alleen meer eiwitten en verzadigde vetten dan in melk, waardoor je langer een vol gevoel houdt.”

Plantaardige melkvervangers

Sojaproducten zijn zeker ook een reden van de afname van de melkconsumptie, beamen de voedingsdeskundigen. In het koelvak in de supermarkt zie je steeds meer plantaardige vervangers van melkproducten. Wendy: “Een positieve ontwikkeling vind ik, omdat er goede alternatieven zijn zoals sojayoghurt en sojamelk. Deze producten zijn duurzamer, beter voor het milieu en dragen bij aan meer dierenwelzijn.”

Astrid vindt het daarentegen zorgelijk dat er beweerd wordt dat sojamelk beter zou zijn dan koemelk. “In plantaardige vervangers van melk ontbreekt vaak voldoende vitamine B12 en calcium. Wat betreft voedingsstoffen scoren deze dus lager dan melk van de koe.”

‘Rijst- of haverdranken zijn net cola’

De opkomst van sojaproducten is een vrij nieuwe trend. Er is daarom ook nog niet grondig onderzoek gedaan naar de effecten ervan op je gezondheid. “Van koemelk is bewezen dat het goed voor je is en kan beschermen tegen darmkanker en diabetes. Of soja dit ook doet, is nog maar de vraag. Rijst- of haverdranken bevatten soms 2 gram haver per 100 milliliter. Dit houdt in dat de drank vooral bestaat uit koolhydraten en water – dan is het net alsof je cola drinkt.”

Dat er wetenschappelijk nog gemengd wordt gereageerd op sojaproducten, erkent Wendy. “Maar het lijkt erop dat vervanging van dierlijke eiwitten door soja-eiwitten wel degelijk een positief effect heeft op het cholesterol en dat soja het risico op enkele vormen van kanker doet afnemen.”

Wat drinken de deskundigen zelf?

En hoe zit het met de voedingsdeskundigen zelf: drinken zij nog veel melk? Astrid wel, gezien ze nog niet zo op de sojaproducten vertrouwt. “Melk, yoghurt, kwark: ik drink en eet het allemaal en varieer zoveel mogelijk.” Wendy daarentegen: “Mijn voorkeur gaat uit naar yoghurt, en ik zou iedereen willen aanmoedigen ook eens sojayoghurt te nemen. Ik probeer vooral plantaardig te eten en kies dus voor dagelijks een schaaltje sojayoghurt en overheerlijke cappuccino’s met sojamelk.”

Wendy Walrabenstein is diëtist/voedingsdeskundige en auteur van Food Body Mind. Dit boek helpt jou een eigen plan te maken voor een gezond & lekker leven. Wil jij fysiek én mentaal gezond zijn en blijven? Bestel dan hier het boek. Lees ook haar blog.

Dr. ir. Astrid Postma-Smeets is voedings- en gezondheidsexpert van het Voedingscentrum.

