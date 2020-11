Minder negativiteit op social media? Zó krijg je leukere dingen te zien

Open sociale media en de nare berichten vol negativiteit vliegen je om de oren. Corona, aanslagen of andere narigheid… het kan een flinke impact op je gemoedstoestand hebben. Maar met deze tips staat je tijdlijn vanaf nu weer vól positiviteit.

Want terwijl je het misschien niet zo snel verwacht, kun je zelf voor een groot deel bepalen welke berichten je te zien krijgt.

Het is natuurlijk belangrijk om enigszins op de hoogte te zijn van wat er in de wereld gebeurt, maar het zoveelste bericht over corona kan je ook best verdrietig maken. Terwijl je juist besloten had om daar dus wat minder over te lezen, barst je tijdlijn op Facebook met artikelen over het virus. Hoe kan dit? En belangrijker nog, hoe verander je dit?

Algoritme saboteren

De boosdoener is het zogeheten algoritme, waarmee de makers van social media proberen om een zo persoonlijk mogelijke feed voor je te maken. Heb je vaak op berichten over corona geklikt? Dan zul je de komende tijd dus ook steeds vaker berichten daarover te zien krijgen, want je klikgedrag bewijst dat je dergelijke berichten interessant vindt. Het algoritme wordt ook bepaald door de personen en pagina’s die je volgt en zelfs de aankopen die je online doet hebben er invloed op.

Blij nieuws

Maar, er is goed nieuws. Want dit houdt in feite in dat je wél in de hand hebt welke berichten er op social media aan je getoond worden. Negeer de berichten die je verdrietig maken, en klik juist op vrolijke content over honden, taarten bakken of wandelen als je daar blij van wordt.

En moet jij altijd lachen om video’s van baby’s? Klik dan ook lekker vaak op zulke berichten, en ga accounts volgen die over baby’s of kinderen gaan. Zo vult je tijdlijn zich in de loop der tijd met berichten die een lach op je gezicht toveren, wat je gemoedstoestand ongetwijfeld ten goede komt.

Iedere dag iets bedenken waar je dankbaar voor bent, kan je al snel een vrolijk(er) gevoel geven. Vind je het lastig? Onderstaande video laat zien hoe je dit gemakkelijk kunt doen.

Bron: Margriet. Beeld: iStock