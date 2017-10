Waarom minder sex eigenlijk heel goed nieuws voor je relatie is

Wanneer je een langere tijd een relatie hebt, is de kans groot dat de spanning er langzaamaan een beetje afgaat. Maar uit onderzoek blijkt dat minder sex met je partner helemaal niet zo slecht nieuws is.

Professor Roos Vonk vertelt in Humo dat minder sex niet betekent dat je relatieproblemen hebt. Dit is eerder een teken dat je juist een hele stabiele relatie hebt. Ze zegt dan ook: “We moeten accepteren dat we niet alles kunnen hebben. Het is veilig óf spannend.” Daarnaast vertelt ze ook dat je met een relatie geen leegte op moeten proberen te vullen. Je moet eerst op eigen benen kunnen staan en van jezelf houden voordat je een relatie begint. “Zie een relatie als de kers op de taart, en die taart moet je zélf maken.”

Verslaving

Verder legt ze uit dat verliefdheid een soort verslaving is, het activeert ook echt de gebieden in je brein die ook geactiveerd worden bij een verslaving. Daardoor kun je ook alleen maar aan degene waar je verliefd op bent denken, net als wanneer je bijvoorbeeld verslaafd bent aan roken.

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: iStock.