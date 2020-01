Wil je minder suiker eten? Stop niet gelijk in één keer

Nieuw jaar, nieuwe voornemens. Heb je besloten om minder suiker te gaan eten in 2020? Stop dan niet in één keer, maar probeer geleidelijk steeds minder suiker te eten.

De kans is anders namelijk groot dat je een keer terugvalt en je weer terug bij af bent. Zonde!

Suikerverslaving

Ook al probeer je gezond te eten, je krijgt ongemerkt toch redelijk wat suiker binnen. Uit cijfers van het Diabetes Fonds blijkt dat we gemiddeld 40 kilo suiker per jaar naar binnen werken. Dat staat gelijk aan dagelijks zo’n 28 suikerklontjes. Je kunt het dus zien dat we ongemerkt verslaafd zijn aan suiker en eigenlijk niet goed meer zonder kunnen.

Wennen

Cold turkey stoppen met suiker is dan ook een veel te grote stap. Je zult constant aan lekkere, zoete dingen denken. Je humeur wordt daar niet beter van en je zal het ook niet lang volhouden. Je kunt beter geleidelijk je suikerinname verminderen, zodat je eraan went. Zo houd je het waarschijnlijk veel langer vol en pas je je levensstijl aan. Op die manier krijg je geen ontwenningsverschijnselen en kun je in principe doorgaan met wat je nu ook al doet. Je hoeft telkens maar weinig aan te passen.

Vervangen

Drink je veel frisdrank? Begin daar dan mee en probeer de eerste week te wennen aan water (eventueel met wat fruit) of thee. Wanneer dat eenmaal in je systeem zit, kun je verdergaan met de zoete tussendoortjes. Vervang ze door een stuk fruit of een handje noten. Kies voor varianten met 0% suiker. Maak de saus bij het avondeten niet meer uit zakjes, maar vers. In die zakjes zit namelijk veel suiker, terwijl het niet nodig is. Maak dus kleine stapjes en probeer zo langzaam je levensstijl om te gooien. Succes!

Foodsisters met een missie: zo helpen zij je van je suikerverslaving af:



Bron: Mind body green. Beeld: iStock