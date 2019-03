Pieker je veel, kun je geregeld de slaap niet vatten of heb je het gevoel dat je to-do lijstje nooit ten einde komt? Trek dan je hardloopschoenen aan voor een rondje door het park. Mindful running zou namelijk dé oplossing voor stressgevoelens zijn.

We hebben het niet over mediteren in het park na je rondje joggen, maar over een vorm van hardlopen die zélf haast als meditatievorm gezien kan worden.

Mindful running

We weten allemaal dat hardlopen het gelukshormoon endorfine aanmaakt, maar toch is dat niet direct waar mindful running om gaat. Deze vorm van hardlopen vestigt namelijk de aandacht op het bewegen zelf, zonder enige afleiding.

Geen afleiding

Dit houdt in dat je niet met vriendinnen kunt gaan rennen, dat je je stappenteller thuis moet laten en dat er ook geen muziek in je oren mag klinken. Terwijl je normaal misschien precies bijhoudt hoe lang je al aan het rennen bent – en dus continu op je telefoon kijkt – moet je nu proberen te genieten van de beweging zelf.

Weggestopte emoties

Dit is in het begin misschien best even wennen. Maar door niet afgeleid te worden door muziek of apps op je telefoon, vestig je de aandacht op je ademhaling, de natuur en de grond onder je voeten. Hierdoor kun je je hoofd leegmaken en zelfs ineens emoties voelen die je weggestopt hebt.

Genieten

Hoe je het doet? Simpel. Gebruik geen apps als graadmeter, maar je lichaam zelf. Ren niet te hard en niet te zacht, en vind zo het ritme waarmee je langere tijd in hetzelfde tempo kunt rennen. Kijk niet naar beneden maar vooruit. En van deze bewuste inspanning, komt uiteindelijk de langverwachte ontspanning.

