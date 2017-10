Dít is het minimum aan sport dat je wekelijks moet doen om gezond te blijven

Om gezond te blijven is het belangrijk dat je zo af en toe een keer gaat sporten. Maar hoeveel lichaamsbeweging is voldoende om een gezond leven te kunnen leiden? Uit onderzoek is gebleken dat je minimaal 150 minuten per week zou moeten bewegen. Red jij dat?

Door minimaal 150 minuten te sporten per week, zou je namelijk minder kans hebben op hart- en vaatziekten. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Sydney.

Weekendstrijders

Voor dit onderzoek hebben ze 4 verschillende groepen geanalyseerd: de a-sportieve mensen (deden niet aan sport), de onvoldoende sportieve mensen (sporten 1 of 2 keer per week minder dan 150 minuten), de weekendstrijders (sporten 1 of 2 keer minsten 150 minuten) en de regelmatige actieve mensen (sporten 3 of meer keer per week minstens 150 minuten).

2 keer 2,5 uur

Uit het onderzoek is gebleken dat de mensen die minstens 2 keer per week 2,5 uur sporten 37 procent minder kans hadden om te overlijden aan hart- of vaatziekten en 14 procent aan kanker, dan degene die minder sporten. Maar ook bij 1 keer per week 150 minuten intensief sporten, merk je al veel verschil en leef je een stuk gezonder. Dus hup, snel die sportschool in.

In het filmpje hieronder kun je zien hoe je die 150 minuten het beste in kunt delen:

