Waarom je misselijk wordt van lezen in de auto

Als je een lange autorit voor de boeg hebt, is het wel zo fijn om een beetje afleiding te hebben. Helaas zijn er maar weinig mensen die zich in de auto kunnen vermaken met het lezen van een boek of tijdschrift, aangezien dit al snel voor misselijkheid zorgt. Maar hoe kan dit eigenlijk?

Het zou allemaal met je evenwichtsorgaan te maken hebben…

Tegenstrijdige signalen

Het zit namelijk zo: als je in de auto een boek zit te lezen, dan zien je ogen het boek dat je stil vasthoudt. Dit komt niet overeen met wat je evenwichtsorgaan voelt: deze signaleert namelijk dat je naar voren beweegt in de rijdende auto. Je ogen en evenwichtsorgaan zenden dus tegenstrijdige informatie naar je hersenen toe, die even flink in de war raken. Hierdoor kun je een misselijk gevoel krijgen of zelfs gaan overgeven. Je kunt dit gevoel overigens ook krijgen als je stilzit in de bioscoop en naar een groot bewegend scherm kijkt dat bijna je volledige zicht inneemt. Het geldt dus andersom ook.

Bron: Willem Wever. Beeld: iStock