Dit zijn de 9 grootste misvattingen over het Humaan papillomavirus (HPV)

Humaan papillomavirus (HPV) is de veroorzaker van baarmoederhalskanker. Hoewel er al enkele jaren een vaccin is tegen HPV en vrouwen vanaf 30 jaar worden opgeroepen voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, zijn er toch nog veel onduidelijkheden over het virus.

Het Humaan papillomavirus (HPV) is een groep virussen die wordt verspreid tijdens seksuele activiteit en is heel besmettelijk. Er bestaan verschillende typen van dit virus. Sommige geven een hoog risico op kanker, terwijl bij andere vormen dit risico erg laag is.

Dit zijn de grootste misvattingen over HPV:

1. Alleen vrouwen krijgen HPV

Er wordt vaak over baarmoederhalskanker gesproken als het over HPV gaat en alleen vrouwen hebben natuurlijk een baarmoeder. Toch betekent dit niet dat alleen vrouwen het virus kunnen krijgen.