6 misverstanden over de voorjaarsschoonmaak

Is het niet heerlijk om de winter achter je te laten en het voorjaar in te luiden met een grote voorjaarsschoonmaak? Wij pleiten ervoor, maar lees voor je eraan begint even dit lijstje met misverstanden en fabels door.

Helping.nl zette ze op een rijtje, zodat je goed voorbereid aan de grote schoonmaak begint.

1. Als het schoon ruikt, is het niet automatisch schoon

We associëren de geur van lavendel en dennennaalden vaak met ‘schoon’. Herkenbaar? Dan moeten we je teleurstellen: ‘schoon’ heeft geen geur. Parfum verbloemt soms zelfs het daadwerkelijke probleem. Door goed te voelen en te kijken, weet je pas of iets écht schoon is.

2. De vaatwasser moet wél regelmatig schoongemaakt worden

Ja, ook de binnenkant van de vaatwasser moet maandelijks schoon worden gemaakt. Door de warme en vochtige omgeving is dit namelijk een heel fijne plek voor schimmel. Hoe maak je ‘m schoon? Giet azijn in een kopje, zet ‘m erin en laat de afwasmachine een keer draaien op de heetste temperatuur, zonder vieze vaat erin. Klaar!

3. Ja, er zitten ook bacteriën ín de vriezer

Bij -18℃ leven bacteriën nog steeds. Ze kunnen zich alleen niet voortplanten bij deze temperaturen. Zodra het eten uit de diepvries begint te ontdooien, gaan de bacteriën weer aan de slag. Op kamertemperatuur verdubbelt het aantal bacteriën zich iedere 20 minuten. Ontdooi je vriezer dus een keer, door ‘m ‘s avonds leeg te halen en te vullen met handdoeken. Haal deze de volgende dag eruit en maak ‘m nog even schoon met een sopje.

4. Handschoenen dragen is niet altijd hygiënisch

Schoonmaakhandschoenen beschermen je handen tegen vuil en schoonmaakmiddelen, maar als je ze vervolgens verkeerd opbergt, gaat dit effect verloren. Als er zweet of water in de handschoenen komt, ontstaat er een vochtige omgeving die perfect is voor bacteriën. Hang de handschoenen dus na de schoonmaak binnenstebuiten uit en strooi er wat bloem in voordat je ze weer aantrekt. Zo wordt vocht direct geabsorbeerd.

5. Véél zeep is niet beter

Zeep kan juist problemen opleveren. Grappig genoeg zijn zeep en wasmiddel een goede voedingsstof voor bacteriën. Daarom kunnen deze juist de groei van bacteriën stimuleren als je je handen, borden of kleren niet goed afspoelt na het wassen. Volg dus altijd de aanbevolen hoeveelheid.

6. De wc is dus niet de vieste plek in huis

De wc wordt door zijn vieze imago vrijwel nooit overgeslagen tijdens de schoonmaak en is daardoor juist schoon. Daarnaast kunnen bacteriën zich niet goed nestelen op de gladde pot. In plaats van je direct te richten op de wc tijdens de schoonmaak, is het beter om handcontactpunten aan te pakken zoals deurklinken en lichtknopjes. Een scheutje schoonmaakazijn en een microvezeldoekje is het enige wat je nodig hebt.

Bron: Helping.nl. Beeld: iStock