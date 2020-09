“Ik ben zo moe, maar kan niet slapen”

Zit je elke avond afgedraaid, vermoeid en slaperig op de bank, maar kun je eenmaal in bed niet slapen? Dan vraag je je waarschijnlijk af waar dat door komt.

Vermoeidheid en slaperigheid zijn twee verschillende dingen, maar worden vaak door elkaar gehaald. Zo kun je erg moe zijn, maar problemen hebben met in slaap vallen. Aan de andere kant kun je ondanks voldoende nachtrust, nog steeds overal in slaap vallen. Wat is nu precies het verschil? En nog belangrijker: hoe los je het probleem op?

Vermoeidheid is een gebrek aan energie, een gevoel van lichamelijk uitgeput zijn. Hierdoor is de capaciteit voor zowel fysieke als mentale inspanning een stuk lager dan je gebruikelijke niveau. Je lichaam is te moe om te bewegen en je hersenen zijn te moe om na te denken. Om te herstellen van vermoeidheid, moet je rusten. Dit hoeft niet alleen slapen te zijn. Vermoeidheid heeft dus te maken met je energieniveau en mentale gesteldheid.

Slaperig

Bij slaperigheid daarentegen voel je de drang om te slapen. Je moet constant gapen en je ogen vallen steeds bijna dicht. Normaal gesproken voel je je slaperig vlak voordat je naar bed gaat. Heb je de nacht ervoor niet goed geslapen? Dan kun je hier eerder op de dag al last van hebben. Ook als je saai en eentonig werk doet, word je sneller slaperig.

Te druk bezig

Als je moe bent maar niet kunt slapen, komt dat meestal omdat je nog aan te veel dingen denkt. Je hebt moeite je geestelijk te ontspannen. Dit kan komen doordat je bijvoorbeeld meer stress hebt dan normaal. Maak je je toevallig zorgen over iets? Of kijk je juist uit naar iets dat binnenkort gaat gebeuren? Het komt er in ieder geval op neer dat er iets in je lichaam gebeurt, waardoor je hersenen ‘wakker’ zijn. Je bent nog met te veel dingen bezig. Dit wordt ook wel ‘geconditioneerde opwinding’ genoemd.

Niet kunnen slapen

“Als iemand een goede slaper is, dan zal diegene elke nacht in bed kruipen en meteen in slaap vallen. Dus als ze in bed kruipen, dan triggert dat een automatisch gevoel van slaperigheid”, legt slaapdeskundige Philip Gehrman uit aan Time. “Lig je elke nacht te woelen omdat je niet in slaap raakt? Dan zal je lichaam dat ook associëren met je bed.” Dat houdt in dat je brein het idee heeft dat je je eerder opgewekt moet voelen dan dat het je in slaap doet vallen. Kortom: je brein houdt je wakker.

Blauw licht

Het kan ook komen doordat je vlak voor het slapen gaan nog te veel naar blauw licht kijkt. Licht, vooral het blauwe licht dat door computers en telefoonschermen wordt afgegeven, onderdrukt de productie van het slaaphormoon melatonine. Probeer jezelf daarom aan te leren een paar uur voor het slapengaan niet meer op schermen te kijken. En misschien wel de beste tip is om jezelf niet te dwingen in slaap te vallen. Als je moeite hebt om in slaap te raken, kun je beter iets gaan doen wat ontspannend werkt. Op die manier geef je je lichaam het signaal dat je klaar bent om in slaap te vallen.

