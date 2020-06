Voel je je vaak moe na het sporten? Dat zou hierdoor kunnen komen

Energiek na een workout? Mooi niet, jij ploft het liefst zo snel mogelijk op de bank. Of nog erger: je voelt je de hele dag suf na een ochtend intensief sporten.

De key is om goed naar je lichaam te luisteren, maar dan moet je wel eerst weten wat er aan de hand is.

Heb je naast een slaperig gevoel, ook vaak hoofdpijn, verminderde concentratie en stemmingswisselingen na het sporten? Grote kans dat je te weinig water drinkt. Simpel op te lossen: scoor een hippe waterfles om voor, na en tijdens het sporten aan te nippen.

2. Je eet niet goed

Uit ongezond eten kan je lichaam niet de juiste stoffen halen om de verbruikte energie aan te vullen. Tegelijk geeft een overschot aan suiker de alvleesklier extra insuline om de suikers op te laten nemen door lichaamscellen. De bloedsuikerspiegel zakt in korte tijd weer flink door het werk van de insuline en dat zorgt voor een dip in de energie. Suikerhoudende sportdranken zijn dus zeker niet altijd een goed idee. Althans, niet teveel. En te weinig eten zorgt op z’n beurt weer voor te weinig calorieën, en dus te weinig energie. De oplossing? Denk goed na over wat je eet. Je lichaam heeft voor het sporten vaak koolhydraten en proteïnen nodig. Een eitje op een volkoren cracker of een bakje kwark met wat gepofte haver voor of na je sportsessie is dus een beter plan.

3. Je hebt niet genoeg geslapen

Moe opstaan en je er toch toe kunnen zetten om te sporten? Bravo! Maar dat verklaart wel waarom je na het sporten slaperig kan zijn. Ook kan het ervoor zorgen dat je de hele dag meer zin hebt in (ongezond) eten. Je kunt namelijk uit balans raken wat een negatief effect heeft op je metabolisme. Een goede nachtrust is dus essentieel.

Bron: Flair, Sportrusten. Beeld: iStock