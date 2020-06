Vaak moe? Met déze tips krijg je weer meer energie

Merk je dat je geregeld moeite hebt met wakker worden, lijkt koffie je geen energie meer te geven en word je continu overvallen door een uitgeput gevoel? Onderstaande tips kunnen je dan wellicht een handje helpen.

Zonder energiedrankjes, welteverstaan.

We kennen het gevoel maar al te goed, dat je na het opstaan eigenlijk meteen op de bank wilt ploffen en er niet meer af wilt komen. Toch kun je écht beter naar buiten gaan voor een stevige wandeling, of bijvoorbeeld een (online) yogalesje volgen. Wanneer je beweegt in de ochtend, gaat je bloed stromen en krijg je vanzelf meer energie. En daar pluk je vervolgens de rest van de dag de vruchten van.

Hydrateren

Natuurlijk is het heel verleidelijk om bij iedere gaap een nieuw kopje koffie te zetten, maar dit werkt averechts. Niet alleen heeft het impact op je slaap, ook kan de cafeïne in koffie je uitdrogen. En een gedehydreerd lichaam maakt moe. Zorg er dus voor dat je genoeg water binnenkrijgt, het liefst 1,5 tot 2 liter per dag. Vind je het lastig om veel water te drinken? Leuk het dan eens op met schijfjes citroen, komkommer of bijvoorbeeld aardbeitjes. Dat geeft het een lekker smaakje en oogt nog vrolijk ook.

Gezond snacken

Wanneer je moe bent, ben je al snel geneigd om allerlei zoetigheid vol suiker naar binnen te werken. Dit geeft je immers die fijne boost aan energie. Helaas is dit maar een tijdelijke oplossing en wordt deze piek al snel gevolgd door een diep dal. Kies er daarom voor om gezonde snacks te eten tussen de maaltijden door, die een combinatie van suikers en gezonde vetten bevatten. Denk aan dadels gevuld met notenpasta, rijstwafels met pindakaas en banaan of bijvoorbeeld een simpel handje noten met rozijnen. Deze geven je veel langer energie dan die voorverpakte tussendoortjes uit de supermarkt.

Mediteren

Stil zitten en je concentreren op je ademhaling klinkt voor velen als een onmogelijke opgave. Toch is mediteren een geweldige manier om tot rust te komen. Alle begin is moeilijk, dus probeer vooral niet te snel en te lang te willen. Begin langzaam, en bouw dan de minuten langzaam op. Er bestaan allerlei handige apps die je kunnen helpen om wegwijs te worden in de wereld van meditatie, dus mocht je het spannend vinden om te beginnen, is dat wellicht een goed idee.

Frisse lucht

En tot slot: een rondje buiten doet altijd wonderen. Probeer daarom iedere dag – weer of geen weer – even een frisse neus te halen. Dit maakt je hoofd leeg, kan zomaar nieuwe ideeën geven en het kan ook nog eens helpen om je gedachten te ordenen. Pieker je veel? Ook dan is wandelen een fijne manier om te ontspannen.

Bron: Vivonline. Beeld: iStock