Moeder heeft er genoeg van: "Dit is wat ik deze Kerst níet meer doe"

Kerst ziet er op tv en in tijdschriften altijd romantisch en knus uit. De hele familie stralend om een tafel vol culinaire hoogstandjes in een tot in detail versierd huis: zou het er ergens op de wereld precíes zo aan toe gaan?

Wij vermoeden van niet.

Vrouwengevangenis

Holly Wainwright, een Australische moeder van twee jongens, heeft er in ieder geval genoeg van te doen alsof. Ze vergelijkt kerst met een ‘gevangenis voor vrouwen’. “Het is geen nieuws dat het grootste deel van de organisatie op onze schouders rust. De lijstjes maken, de cadeaus kopen, het onderhandelen met familie wiens huis dit jaar aan de beurt is, wie er dit jaar uren in de zit en wie uitgenodigd wordt”, schrijft de journalist.

Zwarte aardappelkroketjes

Een nichtje dat opeens veganistisch eet, de immer pessimistische oudtante die er ieder jaar bij is omdat ze anders alleen zit, je zus die al een fles wijn op heeft voor ze goed en wel binnen is, honden die de kerstboom omver lopen en de aardappelkroketjes die wel héél goudbruin (lees: zwart) geworden zijn omdat je dacht dat je het allemaal wel tegelijk kon: word je al moe van de gedachte?