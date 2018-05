De leukste moeder-dochter-uitjes voor Moederdag

Bonbons, bloemen of een sieraad op Moederdag? Altijd leuk. Maar om haar echt breeduit te verrassen kies je, uiteraard na een ontbijtje op bed, uit één van deze gezellige uitstapjes.

13 mei komt eraan, sneller dan je denkt! Om je te behoeden van last minute cadeaustress voor Moederdag hebben wij de leukste uitjes voor je op een rij gezet. Elke moeder is immers blij met wat quality time met haar dochter.

1. High tea

Theeleuten + lekkere hapjes. Een perfecte combi toch? Of houden jullie ook wel van een wijntje? Dan is een high wine een goed idee. Dit kun je in een restaurant doen, maar je kunt het ook prima zelf voorbereiden. Hoe meer moeite je doet, hoe liefdevoller het gebaar, toch?

2. De spa

Wat is er nou meer ontspannen dan een moeder-dochter-dag in de spa? Bij Thermen Soesterberg en Thermen Bussloo kun je nu voor al €12,95 per persoon (in plaats van €34,50) een heerlijk relaxdagje boeken. Is dat niet waar Moederdag voor bedoeld is?

3. In eigen land

Wat een weekendje weg in eigen land al wel niet voor jou en je mams kan doen. Gemakkelijk te plannen, korte reistijd en toch voelt het net alsof je er een tijdje uit bent geweest. Twee dagen in Nijmegen bijvoorbeeld: een groene, hippe en bourgondische stad. Dé hotspot van het Oosten.

4. Picknick

Kleedje, wijntje en een hapje. Met de heerlijke weersvoorspellingen voor komende week hebben wij er het volle vertrouwen in dat een picknick op Moederdag sowieso een succes wordt!

Lukt het toch niet om een uitje te plannen? Dan maak je je moeder vast ook héel blij met een abonnement op Libelle. Met de vouchercode ‘mama2018’ ontvang je ook nog eens 15%(!) korting.

Beeld: iStock