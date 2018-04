Moeder zegt dat deze crème wonderen verricht voor de eczeem van haar zoontje

Sarahs zoontje Cash kampt al sinds zijn geboorte met extreme eczeem. Ze probeerde al tig crèmes op doktersrecept, maar niets hielp. Tot ze de oplossing voor de huidaandoening op een onverwachte plek vond.

Sarah was zo ten einde raad dat ze online mensen om tips vroeg tegen de eczeem. Het jongetje had al vier maanden niet geslapen omdat hij zichzelf bleef krabben. Toen iemand de ‘Dream Cream’ van Lush aanraadde, besloot ze dat meteen een kans te geven. Toen gebeurde het bijna ondenkbare: binnen een week was Cash helemaal van zijn eczeem verlost.

Eczeem-vrij

“Niets dat we voorgeschreven kregen, werkte. Zelfs hydrocortison zalf deed niets. Wat we ook probeerden: niets maakte een verschil. Dit heeft zijn huid getransformeerd: hij is nu helemaal eczeem-vrij. Voor iedereen die hier ook mee worstelt: dit heeft de klus voor ons geklaard”, schrijft Sarah op Facebook.

Kamille-olie

Hoewel de crème van Lush niet per se voor baby’s is gemaakt, verbaast het een woordvoerder van het bedrijf niet. “Het bevat kamille-olie, wat ook wel bekend staat als ‘de olie voor alles’. Het kalmeert irritatie en roodheid van de huid en bevat daarnaast een hoge concentratie azuleen. Dat is een natuurlijk component dat de huid verzacht, wat het perfect maakt voor mensen met een gevoelige huid.”

Dankzij Sarahs lovende verhaal is de verkoop van de Dream Cream exponentieel gestegen. Veel eczeem-patiënten laten jubelende reviews achter over het product. Wel is het altijd verstandig voor je het product op een baby gebruikt een dermatoloog te raadplegen.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Facebook