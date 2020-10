Moedermelk tegen corona: test met ouderen en kwetsbaren volgende week van start

Onderzoek van het Amsterdam UMC wees in de zomer uit dat moedermelk van vrouwen die Covid-19 hebben gehad antistoffen tegen het coronavrius bevat. Vanaf volgende week mag worden gestart met de test om dat in te zetten als medicijn.

7500 vrouwen hebben aangegeven dat ze hun moedermelk willen afstaan voor dit experiment. Hans van Goudoever, hoofd van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdams UMC meldt dat er toestemming is gegeven om vanaf volgende week de moedermelk op te halen bij de vrouwen die zich aangemeld hebben om dit in te kunnen zetten als beschermingsmiddel tegen Covid-19. Bij het ziekenhuis wordt ook een locatie ingericht waar de vrouwen hun melk af kunnen geven.

Antistoffen tegen het coronavirus in moedermelk

Uit onderzoek is gebleken dat de antistoffen nog steeds aanwezig zijn na het verwarmen van de melk. Omdat moedermelk pas na verwarming bruikbaar is voor andere personen was dat de uitkomst waar op gehoopt werd.

Goudeoever licht in een reactie toe: “De antistoffen blijken nóg langer in de moedermelk te zitten dan we al dachten, zelfs tot een halfjaar na de besmetting. Het is de bedoeling dat de melk als preventieve behandelmethode voor corona wordt ingezet, bijvoorbeeld in de vorm van ijsjes met toegevoegde smaak.”

Met die ijsjes is de afgelopen tijd al geëxperimenteerd. Daaruit is gebleken dat de smaak peer het goed deed onder de testpersonen.