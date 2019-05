Bijzonder: moedermelk verandert als je baby ziek is

Het vrouwelijk lichaam blijft ons verbazen. Een kind kunnen baren is al ontzettend bijzonder en borstvoeding geven ook. Maar wist je dat de samenstelling van je moedermelk zich aanpast aan de gezondheid van je kind?

Het immuunsysteem van kinderen is nog incompleet. In de loop der jaren bouwt dit zich op. Pasgeboren baby’s zijn daarom ontzettend vatbaar voor virussen en bacteriën. Maar daar weet jouw moedermelk wel raad mee.

Miraculeuze moedermelk

Wanneer je kindje ziek is en nog borstvoeding krijgt, verandert je moedermelk in dat geval zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. De samenstelling van de melk past zich automatisch aan, zodat het nog voedender is voor je kleintje is en het dus snel weer beter wordt.

Antistoffen

Het volwassen vrouwenlichaam maakt standaard antistoffen aan, om virussen te bestrijden en ziektes buiten de deur te houden. Deze effectieve antistoffen, zoals leukocyten, geef je tijdens het geven van borstvoeding door aan je kindje. Maar wat zo bijzonder is, is dat de hoeveelheid van deze heilzame stoffen in de moedermelk toeneemt als je kindje ziek is.

Theorie

Hoe je lichaam weet wanneer het meer antistoffen aan moet maken is onbekend. Een theorie is dat het speeksel van je kindje via de tepel een signaal af zou geven. Wanneer het speeksel bepaalde ziektebacteriën bevat, zou het moederlichaam direct meer antistoffen aanmaken in de moedermelk. Of deze theorie echt klopt, is nog niet duidelijk.

Bron: Famme. Beeld: iStock

