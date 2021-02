Er wordt vaak geroepen dat je dagelijks minimaal 10.000 stappen moet doen om gezond bezig te zijn. Maar waar komt deze richtlijn eigenlijk vandaan? En is het echt nodig om zoveel stappen per dag te doen, of ben je met minder stappen ook al goed bezig?

Wij vroegen het aan Noor Willemsen, specialist Fit & Gezond bij Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Waar komt deze richtlijn van 10.000 stappen vandaan?

“Dit uitgangspunt is eigenlijk ontstaan tijdens een onderzoek in Japan in 1965. De onderzoekers wilden weten wat nu nodig was om mensen gezond te laten bewegen. Maar als je goed kijkt naar dat onderzoek is het niet helemaal duidelijk of je ook daadwerkelijk 10.000 stappen moet doen om gezond bezig te zijn. De kans is groot dat dit gewoon een makkelijk te onthouden ezelsbruggetje was.”

Maar klopt het wel dat je 10.000 stappen per dag moet doen om gezond bezig te zijn?

‘Tuurlijk is het hartstikke goed als je 10.000 stappen per dag zet, je bent dan zeker gezond bezig. Toch houdt Kenniscentrum Sport & Bewegen de beweegrichtlijn aan die is ontwikkeld door de Gezondheidsraad. Wij adviseren volwassenen om minimaal 150 minuten per week matig intensief te bewegen. Als je matig intensief beweegt, versnellen hartslag en ademhaling (dat gebeurt bijvoorbeeld al als je flink doorwandelt). Daarnaast adviseren wij ook om twee keer in de week bot- en spierversterkende oefeningen te doen, waarmee je je lichaam dus belast met je eigen gewicht. Iets wat je bijvoorbeeld doet tijdens traplopen en springen.”