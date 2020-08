Alles wat je moet weten over HIIT-training en je hartslag

Dat High Intensity Interval Training (HIIT) effectief is, wist je misschien al, maar weet je ook welke hartslag optimaal is om te bereiken tijdens een sessie?

HIIT, de stofwisselingsverhogende, spieropbouwende en hartversterkende training, is de laatste jaren een stuk populairder geworden. De sleutel tot succesvolle HIIT zit daarbij in je hartslag. De korte reeks bewegingen zou je slagen per minuut (BPM) tot een intens niveau moeten brengen voor een kort moment. Maar hoe je het best met die zogeheten BPM omgaat, blijft voor velen een vraag.

Advertentie

Hartslag

“Hoe groter de intensiteit van de intervallen, hoe groter de vraag naar de zuurstof die je nodig hebt om te herstellen. Dit vormt een zuurstoftekort in ons lichaam en verhoogt onze stofwisseling tot 48 uur na de training”, vertelt gediplomeerd fitnesscoach DeBlair Tate bij Well + Good. Een goede richtlijn is het streven naar 70 tot 90 procent van je maximale hartslag tijdens de sessies, en 55 tot 65 procent tijdens het herstel.

Om je maximale hartslag te bepalen, trek je je leeftijd van 220 af en pas je dan de percentages van de uitkomst toe. Dus iemand die 30 jaar oud is, zou deze doelen hebben: