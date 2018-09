Deze mogelijke symptomen van eierstokkanker wil je niet negeren

Eierstokkanker is zo gevaarlijk omdat deze ziekte aan het begin niet tot nauwelijks klachten geeft. Hierdoor wordt de ziekte bij het grootste deel van de vrouwen veel te laat ontdekt. Let goed op: deze symptomen kunnen je waarschuwen.

Bij eierstokkanker zit er een kwaadaardig gezwel (tumor) bij een van de eierstokken. In Nederland krijgen ongeveer 1200 vrouwen per jaar de diagnose eierstokkanker. De meeste vrouwen die deze ziekte krijgen zijn ouder dan 50 jaar.

Symptomen

Omdat eierstokkanker meestal geen duidelijke klachten geeft, wordt bij ongeveer 75 van de 100 vrouwen de ziekte pas ontdekt als de kanker al is uitgezaaid. Het is daarom goed om te letten op de verschijnselen hieronder. Deze klachten hoeven lang niet altijd te wijzen op eierstokkanker, dus raak niet gelijk in paniek. Blijven de klachten langer dan enkele weken aanhouden, ga dan even langs bij de huisarts.

bekken- of buikpijn

dikker worden van de buik, meestal door vocht in de buikholte (ascites)

een opgeblazen gevoel

vermindering van de eetlust

onverklaarbaar gewichtsverlies

vaginaal bloedverlies (na de menopauze)

rectaal bloedverlies

aandrang tot plassen

vaker plassen dan normaal

klachten van verstopping

misselijkheid

overmatige vermoeidheid

Meest voorkomende symptoom

De symptomen hierboven zijn niet echt klachten waarbij er gelijk bellen gaan rinkelen. Bovendien weet het grootste deel van de vrouwen niet eens dat dit symptomen kunnen zijn van eierstokkanker. Zo blijkt uit een enquête van het Britse ‘Target Ovarian Cancer’ dat slechts één procent van de vrouwen het meest voorkomende symptoom van eierstokkanker wist te noemen. Namelijk: dat je vaker naar het toilet moet dan voorheen.

Anticonceptiepil

Er is geen duidelijke oorzaak voor eierstokkanker. Wél blijkt uit cijfers dat de ziekte vaker voorkomt bij vrouwen zonder of met weinig kinderen. Zwangerschappen lijken de kans op eierstokkanker dus te verkleinen. Ook het geven van borstvoeding heeft hier een positieve invloed op. Bovendien verlaagt het gebruik van de anticonceptiepil ook het risico op eierstokkanker.

Onderzoek

Als meerdere klachten duiden op eierstokkanker, wordt er onderzoek gedaan. Dit kan op verschillende manieren. De eerste mogelijkheid is vaginaal onderzoek. De gynaecoloog brengt dan een speculum, ook wel eendenbek genoemd, in de vagina. De gynaecoloog voelt dan met een of twee vingers in de vagina en legt de andere hand op je buik. Zo kan de arts kijken naar de ligging en grootte van de organen onder in de buik, waaronder de eierstokken.

Bloed

Daarnaast kan er ook een vaginale echo gemaakt worden. Met geluidsgolven brengen ze dan de eierstokken, baarmoederhals en baarmoeder in beeld. Zo kan de arts zien of er afwijkingen zijn. Als laatste is aan het bloed te zien of een vrouw eierstokkanker heeft. Eierstokkankercellen kunnen de stof CA125 aanmaken en afgeven aan het bloed. Bij ongeveer tachtig procent van de vrouwen met eierstokkanker is het CA125 verhoogd.

Genezing

Zoals altijd geldt ook in de geval: hoe eerder de ziekte wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing. Maar omdat de ziekte weinig klachten geeft, wordt-ie vaak pas in een vergevorderd stadium ontdekt. De kans op genezing wordt meestal uitgedrukt in het aantal patiënten dat vijf jaar na de behandeling nog in leven is. Dit is bij gemiddeld 35 procent van de patiënten het geval.

Mocht je last hebben van een van de symptomen hierboven en twijfel je? Ga voor de zekerheid even langs bij je huisarts.

Onze vlogger Corina (49) had ook eierstokkanker. Een maand geleden kregen we het ontzettend verdrietige nieuws te horen dat Corina is overleden. Wij danken haar voor haar openhartige vlogs, waarin ze met een lach en een traan lief en leed met ons deelde:





Bron: UMC Utrecht, Thuisarts. Beeld: iStock.