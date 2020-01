Slaap lekker-thee, detoxthee, gemberthee: er zijn tegenwoordig zoveel smaken kruidenthee op de markt dat je elke dag wel een ander smaakje kunt kiezen. Maar welke smaak is nou het meest geschikt voor welk moment?

De kruiden in thee zorgen niet alleen voor de smaak, maar kunnen ook nog een andere werking hebben. Zo begin je de dag fris met matcha, ga je de middagdip tegen met gember en kurkuma en sluit je af met kamille en lavendel om lekker in slaap te vallen.

Ieder moment van de dag

Het is misschien moeilijk te onthouden wanneer je welke thee het beste kunt drinken. Daarom heeft theemerk Pukka de ‘Day to Night collection box’ nu ook uitgebracht in Nederland. Deze box bevat 5 smaken thee waar je de dag zo fit en zen mogelijk mee doorkomt.

Volgorde

Maar in welke volgorde drink je de kruidenthee het best? Volgens Pukka begin je dag fit met een ‘Ginseng Matcha Green’, een kruidenthee met groene matcha, gingseng, citroengras en gemberwortel. Daar word je zo wakker van, dat je geen kop koffie meer nodig hebt. Een verkoudheid ligt in deze tijd van het jaar altijd op de loer, dus het kan ook geen kwaad om dagelijks aan het einde van de ochtend even aan je immuunsysteem te werken. Doe dat bijvoorbeeld met de ‘tumeric gold’, een kruidenthee met kurkum, citroen en groene thee.

Middagdip

Zo tegen een uur of 4 begin je honger te krijgen en kruip je het liefst al op de bank. Om nog even door te kunnen, kun je op zo’n moment het beste een kopje ‘Three Ginger’-thee drinken: een kruidenthee met gember en kurkuma voor net even wat meer energie.

Avond-thee

Wanneer je dan na het eten eindelijk echt op de bank neer kunt ploffen, is dat het uitgelezen moment voor een thee die de spijsvertering ondersteund. De cichorei, venkelzaad, kardemom en zoethout in de ‘After Dinner’-thee van Pukka hebben dat effect. Nog een kop thee voor het slapen? Met de ‘Night Time’-thee met kamille, valeriaan en lavendel slaap je zéker goed.

Beeld: Pukka